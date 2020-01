Jorge Masvidal gagnera plus d’argent en combattant McGregor, mais prendra plus de plaisir à démonter le visage d’Usman

En remontant dans la colonne des victoires à l’UFC 246 avec une victoire sur Donald Cerrone (voir), Conor McGregor peut désormais rayer un élément de sa liste de choses à faire pour 2020. Avec une défaite, ses autres objectifs auraient probablement été allés en fumée, qui comprend un combat pour le titre des poids légers et un éventuel scrap de Welterweight contre Jorge Masvidal pour son titre «BMF».

Masvidal, quant à lui, a fait sa part en demandant à plusieurs reprises un combat contre «Notorious», mais dit qu’il arrive à un point où vous ne pouvez que demander et plaider tant de fois.

“Arrêtez de flirter et rassemblons-le. Le 6 juillet, Semaine internationale de lutte, faisons-le. Sinon, faites-le moi savoir, mon frère, parce que j’ai de la merde à faire », a déclaré Masvidal lors d’un récent entretien avec The Ariel Helwani MMA Show.

McGregor a déclaré que la lutte contre «Gamebred» était sur sa liste, et comme il ne souhaitait pas attendre Khabib, McGregor pourrait très bien se voir regarder Masvidal plus tôt, plutôt que plus tard.

Le président de l’UFC, Dana White, s’est depuis longtemps opposé à cette épreuve de force, allant jusqu’à dire que Masvidal est trop grand pour Conor, tout en proclamant que faire le combat pour le titre contre Kamaru Usman serait probablement le prochain pour Jorge.

«Gamebred», quant à lui, s’intéresse aux deux hommes pour diverses raisons.

“Je vais faire un chèque de règlement beaucoup plus important avec Conor, mais si c’est sur le plan personnel, je prendrais beaucoup plus de plaisir à démonter le visage d’Usman que je ne le ferais avec Conor”, a-t-il ajouté.

«J’aurais une joie sincère en moi comme un gamin à Noël ouvrant de nombreux cadeaux si Usman était le mec que je devais baptiser.»

Masvidal explique qu’au cours des derniers mois, Usman a trouvé un moyen de l’irriter suffisamment pour vouloir lui causer des dommages physiques

“Il y a juste quelque chose sur son visage, je n’aime pas ça et ça ne me convient pas. Je n’aime pas non plus son attitude. Ces petits commentaires de “qui”, je fais ça depuis 16 putains d’années. Je suis le combattant de l’année, dans ta putain de catégorie de poids et tu vas être un troll petit et ringard pour dire qui.

“Mais ce mec n’a pas de personnalité. Il a environ 17 personnalités, mais aucune n’est faite pour la télévision, donc je veux lui foutre le cul. »

Le manager de Jorge, Abe Kawa, a récemment lancé une campagne pour l’UFC afin de créer une sangle provisoire de 170 livres entre Masvidal et McGregor afin d’attirer Notorious », mais cela n’a pas pris de l’ampleur.

Cela dit, si Conor veut se battre pour une ceinture, Masvidal est plus que disposé à mettre en place son titre de “BMF”, tant que “Notorious” met également en place une garantie, comme une grande somme d’argent.