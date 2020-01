Jorge Masvidal intéressé à affronter Georges St-Pierre: “Je veux lui briser le visage”

L’ancien champion des poids mi-moyens et moyens Georges St-Pierre n’a pas vu d’action depuis 2017, mais son nom en tant que légende du sport continue d’être pertinent au MMA. Avec des rumeurs d’un combat avec Khabib NurmagomedovJorge Masvidal a profité du nom du Canadien pour promouvoir un possible combat avec lui.

Dans une interview avec Radio de soumission, le Cubain a parlé du SPG.

«Eh bien, ils disent généralement que j’élève des combattants et ils prennent leur retraite plus tard. Donc, cela ne me dérangerait pas si GSP veut rejoindre ce groupe. En toute sincérité, en tant que compétiteur, je veux lui briser le visage. Je veux aller donner tout ce que j’ai. Mais je respecte tout ce qu’il fait », Nombre masvidal.

Avec la même confiance que d’habitude, Masvidal Je n’essaye pas de minimiser les faits du Canadien dans le sport. Avec des allées et venues au MMA, Georges a obtenu de grandes réalisations et Il s’est imposé comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire du sport.

“Il a choisi d’être loin, est revenu et a battu Bisping par la ceinture de poids moyen. Le gars est dur. C’est un animal. Je me donnerais de toute mon âme, car il est si bon »il comptait.

Sans combattre depuis le combat avec Bisping, quand il a vaincu les Anglais et a conquis sa deuxième ceinture en UFC dans différentes divisions, St pierre a envisagé un retour pour un super combat contre le champion de la lumière, Khabib Nurmagomedov.

UFC, et les deux combattants ont déjà manifesté leur intérêt pour que le combat se concrétise, au cas où les négociations aboutiraient à un accord, le combat pourrait avoir lieu, puisque GSP n’est pas disposé à subir une forte réduction de poids à 38 ans.