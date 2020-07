Jorge Masvidal, Kamaru Usman, Plus

Classements MMA officiels du 411

1) Kamaru Usman (16-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 11 mai 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Colby Covington – Victoire via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Tyron Woodley – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 30 novembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs Emil Weber Meek – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs.Jorge Masvidal – UFC 251 – 11 juillet 2020

Commentaire: Il est rare qu’un événement principal de l’UFC se disloque une semaine avant le spectacle et que la promotion soit en mesure de produire un match tout aussi inspiré, sinon étonnamment plus attendu. Gilbert Burns est maintenant de retour à la maison et isolé alors qu’il se bat contre COVID-19 après avoir été testé positif la semaine dernière. Dimanche, les rapports ont commencé à se répandre que l’UFC était sur le point d’annoncer un combat de remplacement pour le titre du tournoi principal avec Usman affrontant Jorge Masvidal et maintenant ce combat est officiel.

2) Jorge «Gamebred» Masvidal (35-13)

La taille: 5’11

Anniversaire: 12 novembre 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Nate Diaz – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Ben Askren – Victoire via KO (genou volant) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Darren Till – Gagnez via KO (punch) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– contre Stephen Thompson – Défaite par décision (unanimité) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Demian Maia – Perte par décision (split) – UFC 211 – 13 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs.Kamaru Usman – UFC 251 – 11 juillet 2020

Commentaire: Jorge Masvidal a été vu pour la dernière fois en action en novembre (ce qui, pour d’autres raisons, semble une éternité) quand il a arrêté Nate Diaz pour être couronné champion de BMF. Il semble qu’il se trouve maintenant à quatre jours et un vol de Las Vegas à Abu Dhabi de son premier combat de championnat UFC. Ce serait la cerise sur le gâteau de l’une des courses les plus étonnantes de l’histoire du MMA. Cela a commencé quand il a éliminé Darren Till en Angleterre, puis quand il a éliminé Ben Askren à Las Vegas, puis la victoire sur Diaz à New York. Ce voyage le verra voyager dans un 7e pays différent pour combattre professionnellement car il a son premier combat de championnat depuis qu’il a défié Gilbert Melendez dans Strikeforce en 2011.

3) Gilbert Burns (19-3)

La taille: 5’10

Anniversaire: 20 juillet 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Tyron Woodley – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 30 mai 2020

– vs Demian Maia – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 14 mars 2020

– vs.Gunnar Nelson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 septembre 2019

– vs Alexey Kunchenko – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 10 août 2019

– vs Mike Davis – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Burns a surclassé Tyron Woodley en mai et a transformé cette performance en combat pour le titre avec Kamaru Usman. Malheureusement, il a été annoncé vendredi soir que Burns (et son entraîneur) se sont révélés positifs pour COVID-19 et ont été forcés de quitter l’événement principal de l’UFC 251 à Abu Dhabi. J’espère qu’il sera en mesure de récupérer rapidement et de se remettre en forme.

4) Colby Covington (15-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 22 février 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kamaru Usman – Défaite via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– contre Robbie Lawler – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 3 août 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs Demian Maia – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

– contre Dong Hyun Kim – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

5) «Notorious» Conor McGregor (22-4)

La taille: 5’8

Anniversaire: 14 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs.Khabib Nurmagomedov – Perte par soumission (manivelle) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Eddie Alvarez – Victoire via TKO (grèves) – UFC 205 – 12 novembre 2016

– vs.Nate Diaz – Victoire via décision (split) – UFC 202 – 20 août 2016

– vs Nate Diaz – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC 196 – 5 mars 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Nate Diaz (20-12)

La taille: 6’0

Anniversaire: 16 avril 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jorge Masvidal – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Anthony Pettis – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Conor McGregor – Défaite par décision (split) – UFC 202: Diaz vs. McGregor 2 – 20 août 2016

– vs Conor McGregor – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 196: McGregor vs. Diaz – 5 mars 2016

– vs Michael Johnson – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox: dos Anjos vs. Cowboy – 19 décembre 2015

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

7) Tyron Woodley (19-5-1)

La taille: 5’9

Anniversaire: 17 avril 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Gilbert Burns – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 30 mai 2020

– vs.Kamaru Usman – Défaite par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Darren Till – Victoire via soumission (étranglement D’Arce) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire via décision (unanimité) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Stephen Thompson – Victoire via décision (split) – UFC 209: Woodley vs Thompson 2 – 4 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire:

8) Leon Edwards (18-3)

La taille: 6’0

Anniversaire: 25 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 20 juillet 2019

– vs.Gunnar Nelson – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Donald Cerrone – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 23 juin 2018

– vs Peter Sobotta – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 17 mars 2018

– contre Bryan Barbarena – Victoire par décision (unanimité) – 2 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Douglas Lima (32-7)

La taille: 6’1

Anniversaire: 5 janvier 1988

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– contre Rory MacDonald – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 232 – 26 octobre 2019

– vs Michael Page – Victoire via KO (grèves) – Bellator Welterweight Grand Prix – 11 mai 2019

– vs Andrey Koreshkov – Victoire via soumission technique (starter arrière nu) – Bellator 206 – 29 septembre 2018

– contre Rory MacDonald – Défaite par décision (unanimité) – Bellator MMA – 20 janvier 2018

– vs. Lorenz Larkin – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 180-24 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Gegard Mousasi – Bellator – TBD

10) Rory MacDonald (21-6-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 22 juillet 1989

Se bat actuellement avec: PFL

5 derniers combats:

– contre Rory MacDonald – Défaite par décision (unanimité) – Bellator 232 – 26 octobre 2019

– vs Neiman Gracie – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 222-14 juin 2019

– vs Jon Fitch – Tirage par décision (split) – Grand Prix Bellator poids mi-moyens – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs.Gegard Mousasi – Défaite via TKO (grèves) – Bellator MMA – 29 septembre 2018

– vs Douglas Lima – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 192 – 20 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Avec PFL toujours prudent avant d’annoncer tout projet de retour, il est intéressant de regarder Rory MacDonald et où sa carrière l’a mené. Sa défaite contre Robbie Lawler lors de l’UFC 189 en juillet 2015 est toujours dans les mémoires comme l’un des plus grands combats de titre de l’histoire de l’UFC. Une guerre absolue, MacDonald avait donné chaque once de combat qu’il avait mais perdu. Il lui a fallu 11 mois avant de revenir après le combat et a perdu ce combat contre Stephen Thompson, mettant fin à sa carrière à l’UFC lorsqu’il a décidé de signer avec Bellator. Si MacDonald avait réussi à battre le champion de l’UFC Lawler en 2015, les chances qu’il quitte la promotion l’année suivante (bien que pas vraiment mince) auraient été faibles.

À Bellator, MacDonald est devenu champion des poids mi-moyens, mais a perdu contre Gegard Mousasi lorsqu’il a tenté de remporter le championnat des poids moyens. En 2019, il a battu Jon Fitch pour un match nul, battu Neiman Gracie et perdu le titre de 170 livres face à Douglas Lima. En décembre dernier, MacDonald a signé un nouvel accord pour combattre avec la Professional Fighters League. Il va avoir 31 ans dans environ deux semaines et depuis le match revanche Lawler, il est 3-3-1. C’est un rappel brutal des dégâts que les combattants peuvent subir dans les combats, en particulier les guerres qui plairont à la foule qui deviennent légendaires.

11) Santiago Ponzinibbio (27-3)

La taille: 6’0

Anniversaire: 26 septembre 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Neil Magny – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 17 novembre 2018

– vs Mike Perry – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

– vs Gunnar Nelson – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 16 juillet 2017

– vs. Nordine Taleb – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 février 2017

– vs.Zak Cummings – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 6 août 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Stephen «Wonderboy» Thompson (15-4-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 11 février 1983

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Vicente Luque – Victoire par décision (unanimité) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Anthony Pettis – Perte via KO (punch) – UFC Fight Night – 23 mars 2019

– contre Darren Till – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 27 mai 2018

– vs.Jorge Masvidal – Victoire via décision (unanimité) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Tyron Woodley – Défaite par décision (scission) – UFC 209: Woodley vs Thompson 2 – 4 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) «Ruthless» Robbie Lawler (28-14, 1 NC)

La taille: 5’11

Anniversaire: 20 mars 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Colby Covington – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 3 août 2019

– vs Ben Askren – Perte via la soumission (starter bulldog) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

– vs Donald Cerrone – Victoire via décision (unanimité) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Tyron Woodley – Perte via KO (coup de poing) – UFC 201: Lawler vs Woodley – 30 juillet 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Geoff Neal (13-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 28 août 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Mike Perry – Victoire via TKO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Niko Price – Victoire via TKO (grèves) – UFC 240 – 27 juillet 2019

– vs.Belal Muhammad – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs Frank Camacho – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Brian Camozzi – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 18 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Jon Fitch (31-7-2, 1 NC)

La taille: 6’0

Anniversaire: 24 février 1978

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Rory MacDonald – Tirage par décision (split) – Grand Prix Bellator poids mi-moyens – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs Paul Daley – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 199-12 mai 2018

– vs Brian Foster – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – PFL – 30 juin 2017

– vs Jake Shields – Victoire par décision (unanimité) – WSOF 34 – 31 décembre 2016

– vs Joao Zeferino – Victoire par décision (unanimité) – WSOF 30-2 avril 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue