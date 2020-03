Jorge Masvidal ne tient pas compte de l’interdiction de parler des ordures d’ATT pour faire exploser Colby Covington: “Ce mec n’est pas un combattant”

Jorge Masvidal est bien des combattants qui ne parlent pas des ordures à American Top Team. Il précise simplement qu’il a sa propre définition d’un combattant, et cela n’inclut pas Colby Covington.

Le week-end dernier, le propriétaire de la Top Team américaine, Dan Lambert, a défini une politique de «tolérance zéro» en ce qui concerne les batailles verbales qui ont été menées entre les combattants de l’équipe, dont Masvidal et Covington. Les anciens amis et colocataires sont devenus des ennemis acharnés qui se sont répétés à maintes reprises leur dédain.

L’animosité des welters a apparemment grandi avec leur puissance d’étoile. Pas plus tard que la semaine dernière, Covington a lancé des insultes contre Masvidal avant l’annonce de l’interdiction de parler des ordures.

Répondant directement à l’histoire de MMA Fighting sur la nouvelle politique sur les médias sociaux, Masvidal en a profité pour pousser la hache de guerre plus loin dans sa querelle avec Covington plutôt que de l’enterrer.

Putain de coby. Le gars le plus fragile et le plus sensible de l’histoire de l’UFC. Je ne peux pas me virer car cette règle était réservée aux combattants. Pas les renifleurs d’entrejambe qui se cassent la mâchoire par d’autres renifleurs d’entrejambe. @AmericanTopTeam, nous savons tous que le mec n’est pas un combattant. https://t.co/TvmJXpucEz

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 24 mars 2020

F * ck coby (sic). Le gars le plus fragile et le plus sensible de l’histoire de l’UFC. Je ne peux pas me virer car cette règle était réservée aux combattants. Pas les renifleurs d’entrejambe qui se cassent la mâchoire par d’autres renifleurs d’entrejambe. [American Top Team] nous savons tous que le mec n’est pas un combattant.

Masvidal a refusé un commentaire de suivi via son représentant, Abe Kawa. Le propriétaire de l’American Top Team Dan Lambert a également refusé de commenter.

Actuellement parmi les meilleurs prétendants à la division des 170 livres de l’UFC, ni Masvidal ni Covington ne devraient se battre. Masvidal a été lié à un tir au titre contre le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman, qui a défendu son titre en décembre dernier dans une bataille acharnée contre Covington. Depuis lors, Covington s’est porté volontaire pour combattre Tyron Woodley sur une carte UFC malheureuse à Londres avant de tourner son attention vers un match revanche avec Usman.