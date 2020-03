Jorge Masvidal ouvert au combat de Khabib Nurmagomedov au poids léger si le prix est correct: «Le moolah va parler»

Jorge Masvidal a les yeux rivés sur le prix du poids welter. Après cela, il continuera à suivre l’argent.

Avant son ascension étonnante dans les rangs de 170 livres, Masvidal a compilé un résumé impressionnant concourant principalement à 155 livres, battant des goûts de Joe Lauzon, Yves Edwards et K.J. Midi, au début de sa carrière avant de se diriger vers l’UFC et d’ajouter Tim Means, Michael Chiesa et James Krause à son CV.

C’est ce succès passé qui a probablement incité un fan à demander si le champion “BMF” avait des plans pour revenir dans la division pour un super-combat avec le champion poids léger de l’UFC Khabib Nurmagomedov après avoir potentiellement réglé son entreprise avec le champion poids welter Kamaru Usman. Masvidal a partagé sa réponse sur YouTube.

“Le moolah va parler, mec”, a déclaré Masvidal. «155 est une telle bataille avec mon poids. Une fois que je suis à environ 172 à 173 livres, je suis déjà à environ cinq pour cent de graisse corporelle, six pour cent de graisse corporelle. Je n’ai donc pas beaucoup de place pour jouer et j’arrive toujours à 155. C’est beaucoup d’eau, ça a toujours été beaucoup d’eau. Cela ne me laisse pas la nuit du combat dans la meilleure forme possible, comme la façon dont je compétitionne à 170 et qui a cette explosion, je peux exploser un peu plus et plus longtemps. À 55 ans, ce serait un peu différent. “

Masvidal a poursuivi en disant que, aussi difficile que soit la coupe à 155 livres, il apprécierait l’opportunité de combattre un adversaire de renom dans l’une des divisions les plus empilées du MMA. En compétition en tant que poids léger à l’UFC, «Gamebred» détient une fiche de 5-2. Il a combattu pour la dernière fois à ce poids en avril 2015.

“Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas en gagner un et que je ne pourrais pas faire le poids”, a déclaré Masvidal. Je devrais juste être récompensé pour que ma mère * me cogne généreusement pour que je descende à 55 ans et que je rivalise avec qui que ce soit.

«Je serais ravi de le faire parce que je sentais que je n’avais jamais obtenu mon juste tir à 155. J’ai battu beaucoup de concurrents de première classe avant de venir à l’UFC à 155. Ils ne m’ont jamais donné un coup pour combattre un gars du top 10 . Ce n’est que lorsque j’ai commencé à combattre à 170 ans qu’ils m’ont donné le top 5 et le top 10. Je ne me suis jamais senti, j’ai senti ma juste chance à 55. J’ai battu beaucoup de bons gars quand j’étais là-bas, à l’UFC aussi. »

La possibilité de devenir un champion de l’UFC en deux divisions – si Masvidal devait vaincre Usman et Nurmagomedov – et le premier combattant à vaincre Nurmagomedov sont sans aucun doute des propositions alléchantes pour Masvidal, mais au final, rien ne le ferait enfermer dans ce sauna plus rapidement que le bonne quantité de zéros sur son chèque de paie.

“Donc, quoi qu’il en soit, s’ils devaient cracher cet argent, je serais pressé d’y aller et de montrer ce que je vaux”, a déclaré Masvidal.