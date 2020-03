Jorge Masvidal parle de Kevin Lee: “L’UFC devrait le virer”

Kevin Lee a été battu il y a quelques heures par Charles Oliveira à l’UFC Brasilia. Il a fait l’erreur d’essayer de renverser son adversaire, de pouvoir l’attraper pour le faire se rendre. Le Brésilien poursuit sa montée en tête de la division tandis que l’Américain perdra quelques places au classement des 155 livres.

Jorge Masvidal parle de Kevin Lee

Laissant un instant les déclarations des deux protagonistes de la lutte, on recueille maintenant celles de Jorge Masvidal. Le Champion BMF a fait deux publications en Twitter être assez dur sur “The Motown Phenom”.

Vous devriez être coupé pour ce coup de chienne. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul de houe https://t.co/M67EFkfUlm

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

“Tu devrais être viré pour ce coup de chienne. Abandonnez-vous et essayez-vous de continuer? L’une des choses les plus basses que vous puissiez faire. “

Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire https://t.co/tqCMerQzjV

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

«Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: abandonnez et essayez de continuer. Vous avez manqué de respect à ce sport et c’est la pire chose que vous puissiez faire. “

Lire pour l’instant n’a pas répondu à ces mots, mais il le sera selon toute probabilité.

Quant à Masvidal, probablement à un moment donné dans les prochains mois Il se fera face dans l’octogone avec Kamaru Usman pour le Championnat du Monde Poids mi-moyens. Mais pour le moment ce combat n’a pas été confirmé.