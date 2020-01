Jorge Masvidal parle du prochain combat de l’UFC, bonne conversation avec le camp de Nick Diaz

Jorge Masvidal avait lui-même un 2019 à retenir, éliminant Ben Askren en cinq secondes à l’UFC 235 (voir), avant de vaincre Nate Diaz à l’UFC 244 pour remporter le titre one-of-one “BMF”.

Avec de telles victoires – ainsi que son élimination directe de Darren Till fin 2018 – «Gamebred» ne s’est assuré que de gros combats froward. En effet, Jorge a plusieurs options à sa disposition, dont un combat pour le titre Welterweight contre Kamaru Usman, un combat pour l’argent contre Conor McGregor, et même un match revanche contre Nate Diaz.

Mais un autre combat qui pourrait se produire est celui contre Nick Diaz. Les deux hommes avaient échangé quelques coups verbaux l’année dernière, ce qui a amené beaucoup à croire que l’épreuve de force était à l’horizon. Des mois plus tard, ce combat est toujours en cours, comme Masvidal révèle qu’il a récemment eu une très bonne conversation avec le manager de Nick à propos de l’épreuve de force.

«Par pure coïncidence et par chance, je viens de parler avec le manager de Nick Diaz. Et c’était intéressant avec beaucoup de perspectives différentes parce que l’UFC dit une chose et c’est complètement différent de ce que nous entendions », a déclaré Masvidal lors d’une récente conversation avec Ariel Helwani.

“Pour l’entendre maintenant du manager de Nick Diaz, les choses ont beaucoup plus de sens maintenant. L’UFC nous racontait toutes sortes de choses folles et je ne suis pas prêt à attendre personne. Ils me disaient ceci, et cela et cela … nous avons eu des options », a-t-il dit, tout en disant que les détails exacts de la conversation ne pouvaient pas être révélés pour le moment.

Pour Jorge, être payé est la priorité numéro un, et bien qu’il ait beaucoup d’options, il s’intéresse à toutes pour différentes raisons.

“Qui va m’apporter ce joli morceau de changement que quelqu’un comme moi qu’il a combattu 16 ans professionnel et casser le cul?”

«Si cela ne dépend que de moi, je respecte Nick, lui et son frère, j’ai beaucoup de respect pour Conor pour ce qu’il a fait à l’intérieur de la cage. Mais Usman, je n’aime pas du tout son cul. Je veux juste baiser son cul. C’est juste un punk, le même gars qu’il y a cinq ou six ans me demandait de prendre des photos. “

Usman et Masvidal ont récemment été impliqués dans une altercation mineure à Miami lors de la journée des médias du Super Bowl (voir ici). Cela dit, aucun “trois morceaux et un soda” n’ont été distribués cette fois-ci, mais “Gamebred” est catégorique: leurs chemins se croiseront à nouveau, cette fois à l’intérieur de l’Octogone.

Quant à Nick, il n’a pas concouru depuis bien plus de quatre ans. Mais au son de cela, le cogneur de Stockton pourrait se préparer à un retour.