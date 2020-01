Jorge Masvidal pense que le rebut potentiel de Conor McGregor serait “ l’un des plus grands combats de l’histoire ”

Jorge Masvidal pense qu’un combat avec Conor McGregor ferait de grosses affaires.

Les deux combattants sont liés à un combat potentiel depuis un certain temps avec le président de l’UFC, Dana White, affirmant même que Masvidal est trop grand pour McGregor.

Pourtant, avec «Notorious» prêt à combattre Donald Cerrone au poids welter, un combat avec Masvidal semblait logique. Et, si “Gamebred” avait son chemin, il choisirait l’Irlandais sur un morceau avec Kamaru Usman à cause de l’argent.

“Je ne dirai pas [fighting Usman is] pas la bonne décision. Usman est un combat, Conor a évidemment flirté avec l’idée de me battre. Si moi et Conor allons dans l’Octogone, que se passe-t-il? C’est l’un des plus grands combats de l’histoire “, a déclaré Jorge Masvidal aux médias lors de l’UFC 246.” Juste par les mathématiques, prouvé par ce que Conor a fait, les deux derniers combats que j’ai eu, l’engagement, le paiement par -vue, j’ai battu des records avec ESPN.

“Donc, évidemment, c’est une formule de réussite. Quelqu’un aura toujours la ceinture à 170 livres, donc peu importe que ce soit Kamaru ou non. Conor est le plus gros combat. Si Conor ne fait pas son travail, ou si Conor ne veut pas se battre après ce combat, nous allons enlever la tête d’Usman. “

Si le combat se produit, Jorge Masvidal est convaincu qu’il battra l’Irlandais. Mais, lui disant qu’il veut McGregor ne veut pas dire qu’il ne veut pas du titre. Il dit que si le salaire est le même, il choisirait le combat avec Usman.

Que Jorge Masvidal et Conor McGregor partagent l’Octogone est à voir. Mais, comme le dit Gamebred, un combat entre les deux serait énorme et l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.