Jorge Masvidal préfère affronter Conor McGregor dans son prochain combat: “Ce sera l’un des plus grands combats de l’histoire”

Jorge Masvidal et Conor McGregor

Jorge Masvidal Il analyse déjà ses options pour son retour dans l’octogone.

Après sa victoire en UFC 244 et être sacré champion de “BMF” après avoir battu Nate diaz dans Novembre, le welter a donné quelques interviews. Dans chacun d’eux, il a nommé deux combattants: Conor McGregor et Kamaru Usman

L’après-midi du Mercredi, le président de l’UFC Dana White J’indique MMA Junkie qui préfère voir Masvidal contre Usman sous peu.

Ce jeudi, Masvidal le jour des médias de l’UFC 246, il a clairement indiqué sa préférence. Jorge pense faire face McGregor Ce sera un combat beaucoup plus important. En plus d’avoir beaucoup plus d’intérêt. Conor retourner dans l’octogone ce samedi pour faire face Donald Cerrone sur le stellaire de UFC 246.

“Je ne dirai pas que c’est la bonne décision” il a dit Masvidal sur les déclarations de White. «Usman est un combat. Conor réfléchit évidemment à l’idée de me battre avec moi. »

«Si moi et Conor allons à l’octogone, que se passera-t-il? Ce sera l’un des plus grands combats de l’histoire, uniquement avec les mathématiques, ce que Conor a fait et les deux derniers combats qu’il a eu. Les engagements et leur PPV ont battu des records sur ESPN. C’est évidemment une formule de réussite. »

Aux yeux de Masvidal, le prix qu’il remportera pour avoir combattu avec McGregor C’est plus d’attention que la normale, ainsi qu’un gros salaire. Ouais Masvidal se battre avec Usman, le prix est la ceinture welter. Mais pour Masvidal, la lutte pour la ceinture de 170 livres peuvent attendre.

“Quelqu’un aura toujours la ceinture de 170 livres,” dit Masvidal. «Peu importe que ce soit Kamaru ou un autre. Conor est un plus grand combat. Si Conor ne fait pas son travail ou veut se battre après son combat, enlevons la tête d’Usman. »