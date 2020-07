Jorge Masvidal, prêt à affronter Nate Díaz après l’UFC 251

En ce moment, il se concentre sur la lutte contre Kamaru Usman à l’UFC 251 pour le championnat du monde poids welter. Mais… Jorge Masvidal est prêt pour un match revanche avec Nate Díaz. Un deuxième match qui interviendrait après que le Gamebred a mis fin au Stockton Slugger le 2 novembre 2019 pour couronner le championnat BMF. Un résultat que beaucoup ont décrit comme injuste parce qu’il s’agissait d’une arrestation médicale mais que beaucoup d’autres ont décrit autrement. Il faudrait voir ce qui se passerait s’ils se battaient à nouveau.

Dans sa récente interview avec ESPN, Masvidal a ainsi parlé de Díaz:

« Il y a deux gars sur mon radar et Nate Díaz est sans aucun doute l’un d’eux.. Peu importe ce qu’ils disent, c’était un bon combat, même si ni Nate ni le monde n’ont obtenu le résultat qu’ils voulaient. Oui, Nate veut se battre à nouveau et moi, du fond du cœur, je veux aussi le refaire. Quand j’aurai ce titre, je ne voudrais rien de plus que d’offrir à Nate l’opportunité de l’obtenir comme je l’ai fait avec le Championnat BMF. Maintenant, nous allons pour ce championnat ».