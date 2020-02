Jorge Masvidal prêt à détrôner le «cas de tête» Kamaru Usman du titre UFC

HOUSTON – Jorge Masvidal ne sait pas s’il a officiellement signé pour défier Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC pendant la semaine de la lutte internationale en juillet, mais tous les signes indiquent que le processus est proche de la ligne d’arrivée.

Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) est certainement le centre de concentration de Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) en ce moment. «Gamebred» s’est transformé en une année massive en 2019 pour consolider sa chance de remporter l’or, et en tant que l’un des vétérans les plus anciens de tout le sport, il a déclaré qu’il était prêt à compléter son héritage en mettant de l’or UFC autour de sa taille.

“Je lui briserais le visage – j’aurais (explosif) son cul”, a déclaré Masvidal au MMA Junkie jeudi. «(Le titre) signifie définitivement quelque chose. Mais plus que cela, battre Usman d’une manière vraiment mauvaise serait mieux pour moi en quelque sorte. Il a remporté quelques victoires contre quelques-uns de mes coéquipiers, donc je dois certainement représenter pour ATT là-bas et lui enlever la tête. “

Masvidal et Usman ont récemment entamé une altercation verbale sur le Super Bowl Radio Row à Miami, se criant mutuellement dans un clip devenu viral. Pour Masvidal, ce fut un moment (super) nécessaire.

Il y a eu beaucoup de mots échangés entre les deux en ligne et lors des entretiens, et Masvidal a dit qu’il devait montrer qu’il n’était pas intimidé.

“Rien n’allait se passer là-bas”, a déclaré Masvidal. «Je ne vais pas toucher quelqu’un qui est déjà handicapé et (explétif). C’est un punk et je voulais juste lui dire en face: “Je vais vous (exploser).” Je ne sais pas de quoi il était si fâché. Je voulais juste lui dire la vérité que je vais (t’expliquer) quand nous nous battrons enfin. Il dit toujours qu’il veut que les gens gardent cette même énergie et le disent en face, c’est exactement ce que j’ai fait. “

Pour Masvidal, ce combat particulier avec Usman est personnel. Il ne s’agit pas seulement du titre, mais aussi d’enseigner une leçon à quelqu’un qu’il n’aime pas.

“Il a environ 38 personnalités”, a déclaré Masvidal. «Chaque semaine, je continue d’en trouver un nouveau. Je n’en aime aucun pour l’instant. Je connais ce type depuis un moment et il n’était pas ce type avant. Il me demandait des photos et des poignées de main dans la journée. Son nom est vraiment Kamarudeen. Ce n’est même pas Kamaru. Il a en fait raccourci son vrai nom de naissance. Ce gars est juste un cas de tête de cas de tête. “

.