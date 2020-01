Jorge Masvidal prêt à mettre le titre «BMF» sur la ligne avec une «garantie» appropriée

C’était censé être un trophée dans un combat de titre unique. Mais Jorge Masvidal prend au sérieux ses responsabilités de champion «BMF».

Masvidal a remporté la nouvelle ceinture en novembre dernier avec une défaite de Nate Diaz via un arrêt de médecin. Mais à l’approche de cette rencontre, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le championnat BMF était «à part entière» et n’était pas destiné à être traité comme les championnats traditionnels de la promotion.

Apparu jeudi en tant que combattant invité avant l’UFC 246, Masvidal a déclaré aux médias qu’il serait heureux de mettre son titre en jeu. Mais il y a des conditions.

“Vous savez que je suis un homme de jeu”, a déclaré Masvidal. “Si quelqu’un veut celui-ci ici, vous devez mettre quelque chose en valeur. Quelque chose qui me fait dire: «Ouais, ça vaut la peine que je mette ça en place.» Je ne vais pas juste mettre ça en place pour que quelqu’un gagne et moi pour ne rien gagner après les avoir baptisés. Tu dois me donner quelque chose si je termine ton cul.

«Ça peut être financier, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être que certaines personnes n’ont même pas la possibilité de parler ou de faire une interview si je leur crie le cul dans le bon sens, c’est comme ça. Je travaille pour la communauté, donc je sais pour beaucoup de nous que certaines personnes ne devraient plus parler. “

Sur la possibilité qu’un adversaire perde ses privilèges médiatiques, Masvidal n’a mis personne en évidence. Cependant, Colby Covington, l’un des combattants les plus bavards de l’UFC et un ancien ami devenu ennemi, a été mentionné comme une option.

Masvidal a rapidement rejeté cela.

“Ce n’est pas sur mon radar”, a déclaré Masvidal à propos de Covington. «Il s’est fait casser la mâchoire par le gars que je m’apprête à baptiser. Donc, après avoir fini avec [Kamaru] Usman, le monde verra le vaste – nous ne sommes pas sur le même terrain de jeu avec le niveau de compétence. Nous ne sommes pas allés depuis que nous étions dans le gymnase quand nous étions enfants, et nous ne le sommes plus vraiment maintenant. Mais la seule façon dont je peux montrer cela, c’est quand je mets la main sur Usman, alors j’attendrai juste que ce jour arrive. “

Quant à l’importance du titre poids welter UFC par rapport à son propre matériel, Masvidal ne minimise pas l’importance de devenir le champion incontesté à 170 livres, un statut actuellement détenu par Usman. Lui et Usman ont échangé des barbes dans les médias ces derniers mois. Après la campagne de Masvidal en 2019, où il est allé 3-0 avec des victoires sur Diaz, Ben Askren et Darren Till, il est sur la liste restreinte des challengers pour Usman.

Usman, pour sa part, l’a joué près de la poitrine lors de son prochain combat, citant Conor McGregor et Leon Edwards comme possibilités. Edwards et Usman se sont battus il y a quatre ans, Usman ayant remporté une décision unanime, et Masvidal a exprimé son dégoût envers Usman pour avoir voulu le renvoyer.

“C’est vraiment important, car cela dit que vous êtes les meilleurs”, a déclaré Masvidal à propos de la victoire au championnat des poids mi-moyens de l’UFC. «Je ne le crois pas parfois, la plupart du temps ce ne sont que des cascades promotionnelles. Dans ce cas, je vais le prouver. Il y a tout un monde qui dit qu’Usman fera ceci ou cela, et moi-même, et je dis qu’il n’est pas le champion. Je suis le champion, et je vais le prouver quand nous y serons. Il y a une raison pour laquelle il ne veut pas me battre. Il dit qu’il veut combattre un gars [Edwards] qui est classé sous moi qu’il a déjà battu. Il dit que c’est un combat plus dur.

“Combien d’arrêts cet individu dont il parle ont-ils dans son dossier par rapport au mien? Vous n’êtes pas idiots, le public non plus. Usman peut essayer de vendre ce qu’il veut au public, mais les gens ne sont pas des imbéciles. Vous êtes un idiot f * cking si quelqu’un veut croire cela s * c’est ce que vous dites.

«Vous avez déjà battu ce gars et il est classé sous moi. Comment est-il un combat plus dur que moi? Explique. Que considérez-vous comme un combat plus dur? Je te casse le visage, ou tu le battais peut-être? C’est ce que je pense qu’il pense là-bas, parce qu’il sait que son temps est écoulé. “