Jorge Masvidal prêt à se battre à l’UFC 249

Si l’UFC a besoin d’un grand nom pour intervenir et se battre à l’UFC 249 le 18 avril, la promotion n’a pas besoin de chercher plus loin que la star des poids mi-moyens Jorge Masvidal.

S’exprimant sur Twitter tôt lundi matin, Masvidal a hardiment déclaré qu’il était libre de se battre sur la prochaine carte de combat.

18 avril Je suis libre #theresurrection

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 30 mars 2020

«Le 18 avril, je suis libre», a écrit Masvidal.

Le timing de ce Tweet de Masvidal est impossible à ignorer. Plusieurs heures avant son commentaire, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a annoncé qu’il était coincé dans sa Russie natale en raison des nouvelles restrictions de voyage du pays, ajoutant que l’UFC tentera probablement de trouver un nouvel adversaire pour son futur challenger Tony Ferguson.

“Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et je me prépare tous les jours”, a déclaré Nurmagomedov sur Instagram Live. «Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine.

“Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi”, a poursuivi Nurmagomedov. “OK Vas y. Tout le monde devrait suivre les lois. Je ne suis pas contre, je sais que les combattants doivent nourrir leur famille et payer leurs factures. Je sais à quel point c’est difficile pour le combattant. A moins qu’ils ne se battent, ils ne reçoivent pas d’argent. J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony parce qu’il est aux États-Unis et je suis ici en Russie. »

Alors que Masvidal est actuellement un poids welter et Ferguson est actuellement un poids léger, les deux hommes ont participé à la division de l’autre dans le passé. Il est concevable que Ferguson puisse revenir au poids welter pour combattre Masvidal à l’UFC 249, ou Masvidal pourrait retomber en poids léger pour combattre Ferguson.

Bien sûr, l’UFC pourrait également trouver un autre adversaire pour Masvidal à court préavis et réserver Ferguson contre quelqu’un d’autre.

Quoi qu’il en soit, la promotion est probablement soulagée d’apprendre que l’une des plus grandes stars de sa liste est prête à intervenir et à se battre sur la carte si besoin est.

Voulez-vous voir Jorge Masvidal se battre à l’UFC 249?

