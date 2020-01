Jorge Masvidal qualifie la confrontation potentielle de Conor McGregor de «l’un des plus grands combats de l’histoire»

À ce stade de sa carrière, Jorge Masvidal vise à maximiser les profits.

Peu de combattants ont pris de l’importance comme Masvidal l’a fait l’année dernière et il semble qu’il ait son choix d’adversaires après être devenu le champion “BMF” avec une victoire sur Nate Diaz en novembre.

Alors, ce sera Conor McGregor, la moitié de la tête d’affiche de samedi et l’un des athlètes les plus populaires de l’histoire des sports de combat, ou Kamaru Usman, le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC?

Masvidal a expliqué qu’il n’était pas contre le fait de défier Usman, mais un combat avec McGregor pourrait être beaucoup plus lucratif.

“Je ne dirai pas [fighting Usman is] pas la bonne décision “, a déclaré Masvidal, qui était à Las Vegas en tant que combattant invité pour l’UFC 246.” Usman est un combat, Conor a évidemment flirté avec l’idée de me battre. Si moi et Conor allons dans l’Octogone, que se passe-t-il? C’est l’un des plus grands combats de l’histoire.

“Juste par les mathématiques, prouvé par ce que Conor a fait, les deux derniers combats que j’ai eu, l’engagement, le paiement à la séance, j’ai battu des records avec ESPN. Alors évidemment, c’est une formule de réussite. Quelqu’un aura toujours la ceinture à 170 livres, donc peu importe que ce soit Kamaru ou non. Conor est le plus gros combat. Si Conor ne fait pas son travail, ou si Conor ne veut pas se battre après ce combat, nous allons enlever la tête d’Usman. “

Cette déclaration ne signifie pas que Usman est décroché. Masvidal a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé si Conor, puis Usman, était l’ordre idéal pour ses deux prochaines réservations.

“Oui, pour un fait”, a déclaré Masvidal. “Nous briserions Conor, puis nous embarrasserions cet acteur Usman.”

Masvidal, un vétéran de 16 ans du MMA, espère combattre en avril ou juin. Il a des problèmes persistants avec ses mains, bien qu’il ne fournisse pas de détails sur leur état, sauf pour dire qu’ils ont récemment été contrôlés.

Lorsque la question de McGregor ou d’Usman a été reformulée avec l’hypothèse hypothétique que les deux affrontements apporteraient le même salaire, Masvidal n’a pas hésité à distinguer Usman. La réponse n’a pas été si surprenante compte tenu de leur animosité croissante ces derniers mois.

“Comme je l’ai dit, c’est une question d’argent au début”, a expliqué Masvidal. “Mais si je suis payé pour de la nourriture pour les deux pour une raison quelconque et que c’est la même nourriture, j’aime Conor pour ce qu’il fait sur le ring.” J’aime tous les globes oculaires qu’il a apportés au sport. Usman, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas supporter ce mec. Je choisis donc Usman toute la journée.

“Mais c’est une affaire, non? Toujours, surtout pour moi. Je choisis donc Conor dans la vraie vie. Mais si ce sont tous les mêmes pommes de terre et tomates, je vais casser [Usman’s] f * cking visage et d’une manière violente. C’est juste que je n’aime pas comment il joue. Au début, je suis venu vers lui avec beaucoup de respect, et maintenant il en a trop parlé, je veux juste lui fermer la bouche. »