Jorge Masvidal réagit après s’être entendu avec l’UFC pour le combat contre Kamaru Usman

À moins de tests positifs pour Covid-19, le détenteur du titre BMF Jorge Masvidal affrontera Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens UFC sur Fight Island.

Cette nouvelle a été rapportée il y a quelques instants par Ariel Helwani d’ESPN, qui a révélé les informations suivantes sur Sports Center.

«Je viens de faire un reportage sur Sports Center. Les discussions entre Usman et Masvidal se poursuivent et évoluent dans une direction positive. Bien qu’il reste plusieurs obstacles à surmonter, se sentant confiant quant à la direction des pourparlers et à l’exception de tout problème de dernière minute, il semble inévitable que ce combat soit mené à bien. »

Ariel Helwani a ensuite révélé les obstacles restants pour qu’un combat Jorge Masvidal contre Kamaru Usman se produise lors de l’événement UFC 251 du week-end prochain, tout en rappelant aux fans que le simple fait qu’un combat soit signé en 2020 ne signifie pas qu’il se produise.

«Quels obstacles? Eh bien, ce n’est pas parce qu’un combat est signé en 2020 que cela se produit. Ils devront s’envoler pour Vegas le lendemain, passer un test COVID, mettre en quarantaine, réussir le test, voler vers Abu Dhabi, passer un autre test à l’atterrissage, réussir ce test, un autre test vendredi aussi. «

Peu de temps après les rapports de Helwani, Jorge Masvidal est allé sur Twitter où il a partagé la réaction suivante pour finalement conclure un accord pour un combat avec Kamaru Usman.

Joyeux 4 juillet tout le monde 🇺🇸 #theresurrection #andnew #andstill pic.twitter.com/1aoozTSp3l – Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 5 juillet 2020

“Joyeux 4 juillet tout le monde! La résurrection. Et nouveau. Et encore. » – Jorge Masvidal a écrit.

Si vous vous en souvenez, « Gamebred » était auparavant en négociations pour un combat pour le titre avec « The Nigerian Nightmare » plus tôt cette année. Cependant, après que Masvidal et l’UFC n’ont pas pu s’entendre sur les termes du combat, la promotion s’est tournée vers le candidat à la séquence Gilbert Burns pour intervenir et combattre Usman à l’UFC 251.

Malheureusement pour Burns, il devra attendre pour réaliser son rêve de se battre pour l’or UFC, ceci après un test positif pour Covid-19. Avec cela, l’UFC a de nouveau entamé des négociations avec ‘Gamebred’ et, cette fois, a réussi à faire signer Jorge Masvidal sur la ligne pointillée.

Masvidal entrera dans l’UFC 251 sur une séquence de trois victoires consécutives, sa dernière étant une victoire de TKO sur Nate Diaz lors de l’UFC 244. Avant cela, le natif de Miami venait de remporter deux victoires consécutives contre les adversaires Darren Till et Ben Askren .

Pendant ce temps, Kamaru Usman a décroché sa première défense de titre en carrière lors de son dernier effort à l’UFC 245, marquant une victoire de cinquième ronde par TKO contre Colby Covington.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4 juillet 2020