Jorge Masvidal réagit après une altercation animée avec Kamaru Usman à Miami

Kamaru Usman a failli recevoir le traitement «trois pièces et un soda» lors d’un rodage chauffé avec Jorge Masvidal. Le champion poids welter était à un événement médiatique à Radio Row à Miami quand il a eu une rencontre verbale avec le détenteur du titre BMF.

L’événement médiatique se déroulait avant l’événement Super Bowl LIV de ce week-end où les 49ers de San Francisco affronteront les Chiefs de Kansas City.

Les combattants basés en Floride ont été invités aux festivités médiatiques lorsqu’ils se sont rencontrés. Malgré le partage de la même classe de poids, les combattants de 170 livres ne partagent pas le respect mutuel car ils ont rapidement déclenché une guerre des mots. Les passants ont dû intervenir pour empêcher une nouvelle escalade du conflit.

Kamaru Usman a poussé Masvidal. Dans une déclaration de suivi, il a accusé «Gamebred» d’être un «chasseur de poids» et de jouer pour la caméra.

Lors d’une interview avec ESPN, Masvidal a répondu aux fouilles d’Usman et a donné son point de vue sur l’altercation verbale.

“[It’s] Un autre mercredi encore, je tombe sur des ennemis et des gens qui parlent et blasphément mon nom et mes trucs, et ne font que rester des choses qui ne sont pas vraies », a déclaré Masvidal. «Je voulais juste que cette personne me le dise en face et s’adresse à moi en face. [And] C’est un lâche et il s’est fait mal au cul et tout ça.

“[I’d] va te faire foutre [Usman] quand c’est entre moi et toi. Je sais que beaucoup de gens entendent cela et se demandent «pourquoi tu dois être si méchant?» Motherf * cker one, «car c’est moi aussi. Cet enfoiré n’aurait jamais dû ouvrir la bouche et a commencé à parler de toutes les conneries dont il parlait quand il ne pouvait pas le sauvegarder.

«Si jamais j’ai la chance de mettre la main sur lui, je montrerai au monde la différence de compétences entre moi et lui. Parce que je dis avant chaque combat quand je suis respecté pour le gars et les compétences qu’ils apportent, “c’est un gars que je vais les embarrasser du début à la fin”, et je le dis avec toute la conviction du monde.

“Je lui ai juste dit:” Homme, tu as beaucoup parlé, en disant ceci et cela. Je vais le dire directement à votre visage. “… il va” qu’est-ce que c’est? “

“Je vais” je vais te faire foutre en l’air, je te fais juste savoir que je vais t’embarrasser du début à la fin donc tu ne vas pas l’entendre “, a-t-elle dit. Je vous le dis directement sur votre visage “Je vais vous faire foutre”, de la même manière que je l’ai déjà fait savoir à beaucoup de mes adversaires.

Lors d’un épisode de l’expérience Joe Rogan, Kamaru Usman a révélé les plans de Dana White pour un combat pour le titre contre le champion «BMF».

Bien qu’aucun poing n’ait été jeté lors de leur rencontre avec les médias, Jorge Masvidal a déclaré qu’il ne s’occuperait pas de combattre Usman n’importe quel jour de la semaine.

“Non, ce n’est pas un homme stupide”, a déclaré Masvidal. “Il joue un dur à la télé mais il n’est pas stupide. Qu’est-ce que ce gars va faire dans un scénario comme ça? Embrasse mes jambes? Allez mec. Vous savez qu’il ne peut pas percer un sac de papier humide f * cking alors qu’est-ce qu’il va faire dans un scénario comme ça? Rien que regarder en bas et prendre place. C’est un punk. “

Jorge Masvidal pense que Kamaru Usman a réagi de manière excessive parce qu’il a peur de la vérité et a rendu l’incident plus grand que ce qu’il est. «Gamebred» a également réagi à la bagarre verbale dans une interview à ESPN. Regardez le clip complet ci-dessous et restez à l’écoute sur BJPenn.com pour toutes les nouvelles de combat que vous devez savoir.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.