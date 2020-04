Jorge Masvidal rejette le niveau de compétence du «simple insecte» Kamaru Usman

Parmi les nombreuses raisons que Jorge Masvidal a pour vouloir combattre Kamaru Usman, se défier n’est apparemment pas l’une d’entre elles.

Le vétéran de 17 ans a combattu un qui-est des condamnés à perpétuité MMA dans une variété d’organisations notables et bien qu’il soit désireux d’ajouter Usman à cette liste, il ne pense pas que le champion actuel des poids welters de l’UFC se compare nécessairement au meilleur qu’il a affronté. Dans la cage.

Dans une interview avec BT Sport, Masvidal a été demandé si un combat pour le titre avec Usman serait le plus grand combat de sa carrière et sa réponse a peint Usman sous un jour peu flatteur.

“En partie oui, en partie non”, a déclaré Masvidal. «Un combat est juste plus que le gars que vous avez devant vous. C’est aussi un moment, ça va se battre pour le titre UFC, donc c’est énorme. Mais de l’ensemble de compétences? Non.

«Ce chasseur d’animaux a apprivoisé des animaux et des bêtes sauvages beaucoup plus féroces que ce simple insecte devant lui. Donc, pour ce qui est du niveau de compétence, non. Cet individu sera apprivoisé cette nuit-là, ce matador apprivoisera l’animal sauvage et aussi facilement. »

Après avoir remporté la ceinture «BMF» en battant Nate Diaz à l’UFC 244 en novembre dernier, Masvidal s’est mis en position pour potentiellement défier Usman lors d’une future carte et il a reconnu qu’il y avait des grondements que les deux auraient pu intervenir pour sauver l’événement UFC 249 condamné. qui avait besoin d’une nouvelle tête d’affiche après que les restrictions de voyage de COVID-19 aient supplanté Khabib Nurmagomedov d’un combat avec Tony Ferguson.

Selon Masvidal, les négociations ont été bloquées en raison de problèmes financiers.

L’UFC reportant tous les événements prévus face à la pandémie de coronavirus, Masvidal et Usman ne s’inquiéteront pas de leur prochaine réservation pendant un certain temps. Selon toute vraisemblance, cela ne fera que donner aux deux plus de temps pour renforcer leur querelle, comme Masvidal l’a fait sur sa propre chaîne YouTube. Il a récemment publié une vidéo dirigée contre Usman qui accusait «The Nigerian Nightmare» d’avoir «plusieurs personnalités».

“Je n’ai même rien à dire”, a déclaré Masvidal. «S’il s’agit d’une campagne électorale, c’est exactement ce que je fais. Je laisse juste cet idiot se tuer. Ça fait une semaine qu’il aime la vanille, la prochaine c’est de la fraise, ce mec traverse déjà une crise de la quarantaine et je vais y mettre fin bientôt pour lui.

“Je ne suis pas négatif non plus. Je veux juste faire signer ce combat et y aller et faire mon travail. »

Les deux ont obtenu un temps de face au Super Bowl sur la ligne radio, ce qui a entraîné une brève confrontation verbale entre les deux. Cependant, Masvidal a minimisé la gravité de cette rencontre, expliquant qu’il devait parler à Usman directement après que les commentaires d’Usman lui aient été transmis par un tiers.

“Je ne vais pas dire ceci et cela, je vais vous dire en face, c’est à quel point je suis un homme”, a déclaré Masvidal. «Je vais te faire foutre quand nous aurons signé ce combat. Ça va arriver et je vais te faire foutre. Et c’est tout. À partir de là, je lui ai juste dit que, je me prépare à partir, je veux juste dire ma paix et il est devenu fou et a fait ça, comme “fais quelque chose”, fais quelque chose. ”

“Il y a environ 20 gars entre nous, vous savez que je ne peux rien faire surtout avec le fait que vous soyez bruyant. Si vous aviez dit quelque chose de la voix intérieure, nous aurions pu faire quelque chose. Mais vous avez fait une telle scène pour que tout le monde puisse voir et se mettre entre ce vrai homme, ça ne pouvait pas arriver. Mais il s’est de nouveau exposé, il a de nouveau montré ses cartes ce jour-là et je le remercie. »

Aussi critique que soit Masvidal pour les compétences d’Usman, on ne peut nier les résultats. Après avoir remporté The Ultimate Fighter 21, Usman a remporté ses 10 prochains combats, y compris une guerre totale avec Colby Covington à l’UFC 245 qui s’est terminée par une victoire de TKO pour Usman avec moins d’une minute dans le combat.

Masvidal a rendu hommage à Usman pour cette performance, mais dans l’ensemble, il n’est pas impressionné par tout ce que le champion apporte à la table.

“Je ne sais pas, c’est un mec ennuyeux”, a déclaré Masvidal. “Si je parle d’un point de vue tactique, il ne veut pas frapper et il ne s’engage pas non plus pleinement dans la lutte. Il ne fait que s’engager pleinement. Juste être une machine à décrochage f * cking. Pour la première fois, il n’a pas calé avec [Covington] et c’était un match de kickboxing s * it et le monde lui a fait toutes sortes d’éloges car il n’était pas son moi ennuyeux habituel et il a en fait jeté des poings.

«Nous savons tous qu’il ne va pas me donner de poings quand il s’agit de moi. Il va essayer d’agir comme s’il allait lancer des poings, puis il ira pour le démontage et il découvrira rapidement que je ne serai jamais retenu par ce type. Je ne me laisserai pas prendre par ce type. Je vais y mettre ma vie, je vais y mettre mon argent. “

