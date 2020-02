Jorge Masvidal se déclare prêt à combattre Khabib Nurmagomedov si l’UFC lui fait la bonne offre

Image via @ufc sur Instagram

Jorge Masvidal n’a plus combattu en poids léger depuis 2015 lorsqu’il a perdu contre Al Iaquinta par décision partagée. Mais cela peut changer si l’argent est bon.

Depuis qu’il a décidé de passer au poids welter, il est devenu un combattant d’élite. En 2019, il a éliminé Darren Till, Ben Askren et TKO’d Nate Diaz pour remporter le titre BMF des promotions. Il est également le prochain à se battre pour le titre des poids mi-moyens.

Même s’il est à l’aise au poids welter, Masvidal dit qu’il perdrait du poids pour combattre Khabib Nurmagomedov. Mais, pour ce faire, il aurait dû être payé un peu car faire du poids léger ne serait pas facile.

“Ouais, si l’UFC nous fait une offre que je ne pourrais pas refuser. Réduire le poids à ce stade serait horrible pour moi. Je n’ai pas fait ce poids depuis un moment et dès qu’ils ont retiré les IV de l’UFC, je ne pouvais plus faire 155 livres », a déclaré Jorge Masvidal sur le podcast HalfCast avec Mark Hunt et Tyson Pedro. «Alors, je suis monté aussi vite que possible. Pour que je puisse le faire maintenant, je devrais me soumettre à tant de souffrances. À 170 livres, je suis déjà cinq pour cent de graisse corporelle. Donc, le reste n’est que de l’eau pure, environ 18 ou 19 livres n’est que de l’eau. »

Il semble peu probable que Masvidal revienne à la légèreté, surtout après tout le succès récent qu’il a eu au poids welter. Mais cela n’exclut pas un combat contre Nurmagomedov car le champion invaincu du poids léger du Daghestan pourrait augmenter de poids. Surtout si Masvidal est le champion poids welter à l’époque.

Pour l’instant, Jorge Masvidal se concentre sur Kamaru Usman alors que les deux devraient se battre en juillet à l’International Fight Week. Après cela, il recherchera le plus gros salaire, qui pourrait être un menu déroulant léger pour combattre Nurmagomedov.

Seriez-vous intéressé à voir Jorge Masvidal contre Khabib Nurmagomedov au poids léger? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.