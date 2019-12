Jorge Masvidal sur Colby Covington: «Je ne pense pas qu'il revienne»

Jorge Masvidal doute que Colby Covington se batte à nouveau.

Dans l'événement principal de l'UFC 245, Covington a affronté Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens dans ce qui était un combat aller-retour. Pourtant, au cinquième tour, "The Nigerian Nightmare" a pris le relais et a abandonné "Chaos" deux fois avant de le terminer avec 50 secondes à jouer.

Après le combat, Covington s'est attaqué aux médias sociaux pour blâmer l'arbitre Marc Goddard pour un mauvais arrêt.

En raison de la perte et de la mâchoire cassée qui a suivi, Jorge Masvidal pense que son ancien meilleur ami et colocataire ne se battra plus.

"Je ne pense pas qu'il revienne", a déclaré Masvidal à FanSided.

S'il revient, Jorge Masvidal serait intéressé par ce combat sur toute la ligne. Mais, il pense que ce ne serait pas une ferraille proche. Au lieu de cela, il pense qu'il battrait Covington pendant 24 minutes avant de finalement l'assommer.

"Vingt-quatre minutes pour lui battre le cul, puis le mettre dehors", a déclaré Masvidal. "Et c'est ça."

Jorge Masvidal a des options pour son prochain combat, y compris être le prochain homme à défier Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens.

«Gamebred» a également montré de l'intérêt pour des combats à gros budget comme Nick Diaz et Conor McGregor.

Mais, s’il combat Usman, Jorge Masvidal sait qu’il est le meilleur combattant et promet de «lui casser la figure».

"Quand je me bat contre Usman, je vais lui briser le visage", a déclaré Masvidal. "Il ne peut pas rester avec moi, il est trop unidimensionnel, il n'est pas habile et il n'est certainement pas difficile."

Quant à Colby Covington, propriétaire de l'American Top Team, Dan Lambert dit que Covington veut toujours prouver qu'il est le meilleur au monde. Pourtant, Masvidal est sceptique. Le «Chaos» se bat même à nouveau après la défaite.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/12/2019.