Jorge Masvidal sur le combat potentiel de Conor McGregor: "Nous sommes intéressés par ce combat"

Jorge Masvidal, champion de l’UFC «BMF» et meilleur concurrent poids mi-moyens, a de nombreuses options pour son prochain adversaire le moment venu, mais son objectif est fixé sur un certain combat à venir. Alors qu'il y avait eu des rumeurs d'un combat potentiel avec Nick Diaz ou l'actuel champion poids welter en titre Kamaru Usman, Masvidal a mentionné jeudi la possibilité d'un autre adversaire.

Lors d'une interview sur "The Ak & Barak Show" sur Sirius XM, "Gamebred" a été interrogé sur le moment de son retour dans l'Octogone et sa réponse a été qu'il était en mode attente en fonction de l'événement principal de l'UFC 246 entre Conor McGregor et Donald Cerrone.

"Sur l'adversaire et le temps nous attendons jusqu'à nouvel ordre et cet autre avis est le 18 janvier, Conor combat Cowboy, Conor s'occupe des affaires, c'est un combat qui nous intéresse, évidemment."

Les commentaires de Masvidal sur son intérêt pour McGregor s'il devait vaincre "Cowboy" Cerrone sont intéressants en raison du fait qu'après avoir vaincu Nate Diaz pour remporter le titre "BMF", Masvidal a déclaré que l'UFC ne voulait pas qu'il se bat contre McGregor parce que il était «trop d'homme» pour lui.

Après que Masvidal a vaincu Nate Diaz pour le titre de «BMF», il y avait des rumeurs selon lesquelles il pourrait affronter Nick Diaz, le frère aîné de Nate, mais ces rumeurs semblaient avoir rapidement disparu, car Masvidal a dit qu'il n'attendrait pas Nick Diaz. Après la victoire du champion poids welter Kamaru Usman sur Colby Covington, il y a eu des discussions sur le fait qu'Usman et Masvidal pourraient être les prochains, un combat que même Joe Rogan a dit qu'il aimerait voir.

Les récents commentaires de Masvidal pourraient faire plaisir à McGregor, car récemment, le président de l'UFC, Dana White et Owen Roddy, l'un des entraîneurs de McGregor, ont tous deux déclaré que McGregor était intéressé par un combat avec Masvidal s'il devait vaincre Cerrone en janvier.

Avec de nombreuses options sur la table pour le champion «BMF» de l'UFC, il semble que toute nouvelle de combat devra attendre après l'événement principal de l'UFC 246.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 19/12/2019