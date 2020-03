Jorge Masvidal veut que la «salope» Kevin Lee soit coupée pour des actions à l’UFC Brasilia

Après avoir été soumis par Charles Oliveira hier soir (samedi 14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 en direct sur ESPN + depuis le Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil, le concurrent léger Kevin Lee doit maintenant se remettre d’un autre haut profil perte.

En plus de devenir la 14e victime record d’Oliveira à l’intérieur de l’Octogone, “Motown Phenom” a également atterri sur le bloc de coupe de Jorge Masvidal.

Pourquoi? Eh bien, “Gamebred” n’a pas aimé regarder Lee essayer de lutter contre Oliveira après que l’arbitre soit intervenu et ait arrêté le combat. Lee ne savait probablement pas où il était après s’être étouffé, il est donc difficile de le blâmer pour ses actions, mais Masvidal voulait toujours ajouter l’insulte à la blessure via les médias sociaux.

Vous devriez être coupé pour ce coup de chienne. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul de houe https://t.co/M67EFkfUlm

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

«Tu devrais être coupée pour ce coup de pute. Appuyez et essayez de continuer? L’une des choses les plus basses que vous pouvez faire, salope de cul, “a écrit Masvidal via Twitter.

“Gamebred” a suivi ces commentaires avec une fouille sur la perte de poids ratée de Lee pour l’UFC Brasilia.

Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire https://t.co/tqCMerQzjV

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 15 mars 2020

«Premier mouvement de salope: manque de poids. Deuxième mouvement de salope: appuyez sur et essayez de continuer. Ne pas respecter le sport et c’est la chose la plus basse que vous puissiez faire », a ajouté Masvidal dans un autre tweet.

Il est difficile de se ranger du côté de Masvidal au sujet des bouffonneries de Lee après l’étouffement, mais nous pouvons convenir que “Motown Phenom” aurait dû peser pour sa cinquième candidature à l’événement principal de l’UFC. Cela dit, le monde entier a récemment lutté contre les effets croissants de la pandémie de coronavirus, alors peut-être que Lee obtient un laissez-passer juste une fois.

La dernière fois que Lee a perdu un événement principal léger, il a fini par faire ses valises et déplacer jusqu’à 170 livres. Si “Motown Phenom” appuie à nouveau sur ce bouton, il pourrait avoir la chance de se frayer un chemin vers un match de rancune avec le “Baddest Motherf — ker”.

