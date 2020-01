Jorge Masvidal veut ressusciter Georges St-Pierre, briser son visage f-king

Jorge Masvidal est un casse-tête pour l’égalité des chances.

Comme “Gamebred” l’a dit à notre propre Matt Ryan il y a quelques semaines, il est plus soucieux de faire un monstre sur salaire que de remporter le titre de division de Kam-owl-ru Usman, donc c’est la saison ouverte sur la division poids welter.

Ce qui inclut tout le monde de Conor McGregor à Georges St-Pierre.

“Eh bien, ils ont dit ceci à mon sujet, que je ressuscite des combattants et que je les retire à nouveau. Donc, cela ne me dérangerait pas si GSP a sauté sur cette campagne », a déclaré Masvidal à Submission Radio. «En toute honnêteté, en tant que compétiteur, je veux lui briser le visage. Je veux aller là-bas et lui donner tout ce que j’ai. Mais je respecte le temps, ce qu’il a fait. Je mettrais tout dans mon être, dans mon âme, pour mettre fin à cet individu, parce qu’il est si bon. “

Compte tenu de la popularité de St-Pierre, Masvidal devra peut-être prendre un certain nombre.

Masvidal (35-13) a remporté trois victoires consécutives à 170 livres et pourrait être le prochain dans la file pour un tir au titre des poids mi-moyens. Au moment de la rédaction de cet article, “Gamebred” et Usman restent non réservés, mais cela devrait changer plus tôt que tard.