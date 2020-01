Jorge Masvidal vs Nate Diaz [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

Est-il prudent de parler de cet événement? Son prédécesseur dans le Madison Square Garden Il y avait un sentiment commun, mais l’itération 2019 s’est jointe tôt et est restée intacte comme l’un des meilleurs panneaux d’affichage de l’année.

L’événement principal de Jorge Masvidal vs Nate Diaz dans UFC 244 Samedi à New York est un combat parfait à un moment parfait, mais au-delà, il y a beaucoup de choses amusantes qui devraient répondre à des questions importantes. Un changement de poids moyen est-il le changement correct pour Darren Till? Stephen Thompson peut-il répondre à un nouveau concurrent de poids welter violent? Que fait Gregor Gillespie contre sa plus forte opposition à ce jour? Un bâtiment peut-il contenir l’énergie de Derrick Lewis et Johnny Walker?

Maintenant, pour prévisualiser UFC 244 «Masvidal contre Diaz »:

Jorge Masdival vs Nate Diaz LIVE

Nous devrions peut-être nommer Diaz pour «Matchmaker de l’année». Quand il a été annoncé que Diaz Il reviendrait d’une retraite de trois ans à l’UFC 241, il y avait tellement de courses qui ont commencé à gérer que nous ne savions pas qu’il venait vraiment pour lui. En conséquence, ce fut une agréable surprise lorsque, après Diaz battre Anthony Pettis, a utilisé sa plate-forme pour appeler Masvidal. Après tout, c’était un combat qui était parfaitement logique. Les deux hommes sont devenus des favoris inconditionnels en raison de leur machisme dans la cage et de leur volonté de garder les choses réelles, pour devenir des stars légitimes plus tard dans leur carrière.

La montée de Diaz Cela a été bien documenté. Pendant des années, son frère aîné était le combattant beaucoup plus important, mais le jeune Diaz Il a continué à se faire un nom d’une manière divertissante mais incohérente. Le méfait que sa flexion dans l’étranglement demi-triangle contre Kurt Pellegrino lui a valu sa propre base de fans culte, même si Diaz Il avait du mal à surmonter l’obstacle à la vraie lutte pour le titre contre des combattants plus forts qui pouvaient contrôler son corps maigre. Diaz Il a finalement trouvé un moyen d’atteindre le champion des poids légers de l’époque, Benson Henderson, avec un passage à tabac prolongé de Donald Cerrone qui a été une victoire particulière sur la route. Cependant, une défaite contre Henderson et une défaite ultérieure contre Josh Thomson, le seul éliminé dans la course de Diaz, semblait le reléguer à l’état de grâce des favoris. Les choses sont devenues un peu bizarres après ça, comme souvent avec les frères Diaz. Après une victoire de rebond sur Gray Maynard, Diaz ne se battra que deux fois au cours des deux prochaines années en raison de son mécontentement UFC. Le premier combat a vu Diaz apparemment non préparé à une défaite unilatérale contre Rafael dos Anjos, mais après une pause d’un an, Diaz Il a réussi à attirer Michael Johnson dans son genre de combat et à obtenir une victoire bien méritée. Alors, Diaz Il décida de déclencher un cri de blasphèmes devant Conor McGregor qui s’interrompit rapidement. Cependant, cela a généré suffisamment de chaleur pour que McGregor ait soudainement besoin d’un adversaire avec un avertissement tardif, Diaz a reçu l’appel. Il s’avère que Diaz C’était le fleuret parfait pour faire de son inimitié avec McGregor l’un des meilleurs de l’histoire du sport. Les deux étaient plus que disposés à gonfler leurs poitrines et à parler une énorme quantité de déchets, et encore mieux, McGregor n’était pas un combattant, ouvrant la porte à Diaz pour gagner son premier combat et organiser une revanche qui a battu toutes sortes de records. Le match revanche a suivi le chemin de McGregor, mais au lieu d’établir une trilogie, Diaz Il s’est contenté de s’asseoir sur ses lauriers et de beaucoup d’argent jusqu’à ce que la bonne occasion se présente, qui s’est apparemment avérée être Pettis. Avec une autre performance impressionnante de Diaz À l’écart, le moment est venu de faire des choses vraiment amusantes, surtout depuis Diaz Maintenant, il a atteint le niveau où il peut apparemment prendre ses propres décisions.

Ce fut un voyage tout aussi long vers la célébrité Masvidal, qui a apparemment fait tous les arrêts possibles avant d’atteindre finalement l’Octogone. Laissant la même scène de combats de rue à Miami qui a donné naissance à Kimbo Slice, Masvidal Il est finalement devenu légitime et son premier record d’arts martiaux mixtes regorge apparemment de toutes les promotions de l’époque, avec et sans résistance. Peu importe où Masvidal Il exerçait son métier, était plus que disposé à accepter la violence, et en 2011, il a finalement trouvé une maison permanente à Strikeforce, juste avant d’être absorbé par l’UFC. Masvidal il s’est retrouvé dans des situations de haut niveau bien avant sa carrière dans UFC, mais sa carrière était souvent un exercice de frustration. Il avait suffisamment d’habileté dans tous les aspects du sport qui pouvaient se produire avec presque n’importe qui, mais ses ajustements tactiques se produisaient souvent au détriment de son plus grand succès, car il se concentrait sur les échanges individuels, seulement pour se retrouver à perdre le combat dans son ensemble. Ce problème est probablement mieux illustré par une période en 2015-2016 qui l’a vu perdre trois des quatre combats par décision partagée, y compris sa tristement célèbre défaite contre Al Iaquinta qui l’a fait décider de passer le poids welter. Masvidal Il aurait facilement pu gagner chaque combat directement, mais après des moments de succès, il était plus que disposé à quitter le pied de l’accélérateur et à perdre essentiellement une perte limitée. Ces dernières années, cette tendance est venue et a disparu. Il semblait que Masvidal Il avait résolu les choses après une victoire sur Cerrone le mettant en conflit sur le titre et une lutte contre Demian Maia qui était une défaite serrée de toutes les meilleures manières. Cependant, ils ont été suivis par une performance classique de Masvidal de toutes les pires manières contre Stephen Thompson, puisque “Gamebred” se contentait d’être compétitif mais n’a jamais repris le combat. Masvidal Il était hors de vue et d’esprit pour 2018, mais après son retour en 2019 contre Darren Till, étonnamment, il semblait résoudre bon nombre de ses problèmes mentaux. Dans le passé, Till serait exactement le type de perforateur à faible performance qui pourrait attirer Masvidal à un rythme plus lent, mais le principal pilier de l’American Top Team a maintenu le volume et a finalement repoussé les Britanniques dans une fin violente.

