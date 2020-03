José Aldo confiant qu’il vaincra Henry Cejudo

Le Brésilien José Aldo affrontera l’Américain d’origine mexicaine, Henry Cejudo, le 9 mai 2020 à l’UFC 250, qui se tiendra au Brésil.

Le combat signifiera la première défense du titre Poids coq que Cejudo possède depuis le 8 juin dernier, date à laquelle il a remporté le combat contre un autre Brésilien, Marlon Moraes, lorsque le titre était vacant, un combat digne de distinction Performance de la nuit.

Dans les mots d’Aldo lui-même, dans une interview pour MMA Fighting, le combat sera très facile et se terminera rapidement.

Je n’ai besoin que d’une semaine d’entraînement pour battre Cejudo. Je suis plus soucieux de donner du poids que de me battre avec lui. Je suis peut-être sans camp, en vacances, mais si vous me mettez dans l’octogone avec, je le frapperai les yeux fermés. Je vais l’assommer rapidement, sans aucun doute. Il n’y aura pas 5 tours, mon frère. S’il essaie de me renverser, il ne le pourra pas parce que j’ai combattu de meilleurs rivaux que lui. Je respecte ses réalisations aux Jeux olympiques, mais c’est du MMA, c’est complètement différent. Le seul problème est le poids, c’est pourquoi je mange bien désormais.

Aldo a également déclaré qu’il était prêt à se battre n’importe où, au cas où Dana White changerait de quartier général, qu’il attend ce qui se passera avec le combat entre Nurmagomedov et Ferguson.En outre, il a déclaré qu’il était sûr que le MMA serait le premier le sport en rentrant après toute la situation causée par les coronavirus passe.