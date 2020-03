Jose Aldo discute de «prendre les précautions nécessaires» tout en «continuant à s’entraîner dur»

Image: @ufc sur Instagram

La pandémie de coronavirus a forcé une grande partie du monde à un arrêt, mais pour le moment, Jose Aldo a encore un combat le 9 mai pour se préparer.

Alors qu’un trio d’événements UFC a maintenant été annulé, l’UFC 250, qui est surmonté par une lutte pour le titre des poids coq entre Aldo et le champion Henry Cejudo, devrait encore baisser comme prévu.

En conséquence, Aldo continue de s’entraîner, mais en le faisant avec des précautions supplémentaires. Aldo a dévoilé sa situation d’entraînement dans un récent post sur Instagram.

“Bonjour,” commença Aldo. «Nous continuons de nous entraîner dur et de garder une trace de tout ce qui a commencé à se produire dans notre pays. Puissiez-vous continuer de prendre les précautions appropriées et de prêter attention à toutes les précautions concernant votre santé et votre hygiène.

“Pour les personnes dans notre sport, après tout, nous sommes en contact direct les uns avec les autres, nous agirons de manière responsable et prendrons toutes les précautions nécessaires en matière d’hygiène des équipements d’entraînement, des mains et éviterons de la meilleure façon possible.”

Jose Aldo a combattu pour la dernière fois à l’UFC 245 en décembre, lorsqu’il a perdu une décision étroite face à Marlon Moraes. Malgré la perte de ce combat, ses distinctions en tant qu’ancien champion des poids plumes de l’UFC et indéniable légende du MMA lui ont valu un combat avec Cejudo.

Le temps nous dira si le combat se déroule comme prévu.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.