Jose Aldo dit qu’il n’a besoin que “d’une semaine d’entraînement pour battre” Henry Cejudo

Jose Aldo n’est pas trop inquiet de ne pas pouvoir s’entraîner pour son combat pour le titre des poids coq contre Henry Cejudo.

Dans l’événement principal de l’UFC 250 le 9 mai au Brésil, Cejudo est à la recherche de sa première défense de titre de poids coq lorsqu’il affrontera Aldo. Le combat en cours a été fortement critiqué étant donné que le Brésilien est 0-1 dans la catégorie de poids et sur un dérapage perdant de deux combats.

Bien que ce soit une énorme opportunité pour Aldo de se battre pour la ceinture, l’entraînement est devenu difficile. En raison de la pandémie de COVID-19, le Brésilien a dû limiter le nombre de ses entraîneurs.

“Je vais séparer un groupe d’athlètes, pas plus de cinq combattants qui ont également été en quarantaine, et je sais qu’ils ne l’ont pas, donc ils peuvent s’entraîner avec moi”, a déclaré Jose Aldo à MMA Fighting. “J’ai prouvé que je ne l’ai pas [by staying at home for two weeks]. S’ils ne l’ont pas non plus, nous pouvons nous former et avoir des contacts. Je m’entraînerai exclusivement avec ce groupe.

«Nous sommes tous isolés. Nous sommes en quarantaine, donc, quand ce sera fini, nous prendrons toutes les précautions nécessaires et nous pourrons entraîner le jiu-jitsu et le spar. Nous pourrons suivre une formation normale. Le gymnase est fermé, donc nous allons l’ouvrir juste pour nous et nous entraîner sans risquer d’être contaminé ou de contaminer les autres. “

Bien qu’Aldo n’ait pas un ensemble complet de partenaires de formation, il n’est pas trop inquiet à ce sujet. Il dit que le seul souci est de prendre du poids. En plus de cela, il pense qu’il battra facilement Cejudo.

“F ***, je n’ai besoin que d’une semaine d’entraînement pour battre Cejudo”, a déclaré Aldo. «Je suis plus inquiet de faire du poids que de le combattre. Je peux être hors camp, en vacances, mais si vous me mettez dans l’Octogone avec lui, je le batte les yeux fermés. Donc, pour moi, il ne s’agit pas de combattre, si je n’ai qu’un mois ou une semaine pour m’entraîner, je le bat même si je ne m’entraîne pas. Le seul problème est le poids, c’est pourquoi je mange bien. Mais je suis cool à propos du combat, ne t’en fais pas. “

Pourquoi il est si confiant est simple. Jose Aldo croit qu’il est meilleur partout que Cejudo et est confiant qu’il l’achèvera.

«Je l’ai battu partout où les combats vont. Facile », a déclaré Aldo. «Je vais l’assommer rapidement, sans aucun doute. Ça ne va pas durer cinq tours, mon frère. Ce ne sera pas le cas. Sans aucun doute. S’il essaie de me faire tomber, il ne réussira pas parce que j’ai combattu de meilleurs lutteurs que lui. Je respecte son histoire aux Jeux olympiques, il était champion olympique, félicitations, chapeau à lui, mais c’est un tout autre sport. C’est complètement différent. Il a remporté les Jeux olympiques à 55 kg (121,25 livres) et c’est complètement différent du MMA.

“Je ne suis pas inquiet à ce sujet. J’ai bien plus de jiu-jitsu que lui. S’il m’emmène au sol, je le soumettrai même si je ne m’entraîne pas pendant un an, et si nous restons debout, je le mettrai KO. Ne vous inquiétez pas, où que le combat aille, je le mettrai KO. “

