Jose Aldo reproche à Jon Jones d’avoir demandé une augmentation de salaire: « Sans l’UFC, que deviendrait-il? »

Jose Aldo à l’UFC 194

Ancien champion poids plume de UFC, José Aldo s’est opposé Jon Jones dans leur guerre contre l’organisation. L’Américain demande une augmentation de son salaire et menace de quitter la ceinture semi-complète, au cas où ils ne vous donneraient pas cette augmentation. Le Brésilien a affirmé comprendre la position de Des osmais indiqué Ce n’est pas le moment pour cette demande.

« Premièrement, je respecte sa position. Cela fait partie de l’athlète, mais je pense totalement le contraire. Je suis très heureux de ce que l’UFC m’a donné, de devenir ce que je suis. Donc, je ne vois pas, en ce moment, je pense que le monde traverse une phase difficile, et il n’est pas approprié de vouloir se battre pour une augmentation, ou pour quoi que ce soit « , expliqué à ESPN.

Pour de nombreux combattants, atteindre UFC c’est un rêve presque impossible. A partir de là, Aldo Il a de nouveau souligné l’importance pour l’organisation de nombreux combattants qui tentent de réussir en son sein, selon le Brésilien, UFC il est responsable de la renommée mondiale de beaucoup.

« Je demanderais: » Si vous ne faisiez pas partie de l’UFC, que deviendrait-il? Ce ne serait rien. Cette fois, il ne faut pas penser à gagner plus ou pas. Laissez passer cette phase, puis vous négociez votre contrat. Si vous signez un contrat pour gagner un montant « X », il y est écrit. Je veux dire, parce que je gagne un combat, dois-je avoir un contrat pour plus? Ne respecte pas. Ce sont des professionnels et il doit en être ainsi », a déclaré Aldo.

Le Brésilien a déclaré qu’il serait prêt à se battre pour une moindre valeur, à soutenir l’organisation, qui a fait beaucoup pour garder ses combattants actifs et organiser des événements au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Si vous avez besoin de moi, je me battrais. N’importe quelle valeur qu’ils me donneraient, car c’est une période difficile. Je comprends le côté de Jon Jones, mais je le trouve personnellement mal en ce moment. »conclut-il.

Quand Jones Il maintient sa décision de rester à l’écart du sport indéfiniment. Aldo se prépare pour un combat de ceinture à l’intérieur UFC. Le Brésilien affrontera Petr Yan, le 11 juillet, dans un match valide pour la ceinture de poids du coq vacant, dans la co-star UFC 251.