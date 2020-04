Jose Aldo s’attend à ce que les athlètes perdent des sponsors pendant la pandémie de COVID-19

Le marché des sponsors a été affecté par la pandémie de coronavirus alors que des pays entiers sont bloqués, et Jose Aldo en ressent l’impact financier.

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC s’attend à affronter Henry Cejudo à l’UFC 250 malgré l’épidémie, et voit non seulement lui-même mais d’autres athlètes perdant des accords de parrainage car les entreprises auront probablement du mal à joindre les deux bouts pour les semaines ou les mois à venir.

«Tout le monde défend (un verrouillage), et je peux vous garantir que tous les athlètes ont perdu leurs sponsors. Tout le monde », a déclaré Aldo à MMA Fighting. “Tout le monde perd des sponsors. Comment se soutiendront-ils? Vont-ils sortir dans les rues pour voler les gens? Que vont-ils faire? Il n’y a pas de gymnases, ils sont tous fermés. Vous ne pouvez pas donner de cours privés. Comment se soutiendront-ils? »

Aldo est mis en quarantaine à domicile depuis deux semaines dans l’espoir de pouvoir s’entraîner correctement avant son combat pour le titre des poids coq avec Cejudo le 9 mai, alors que Nova Uniao a été contraint de fermer ses portes à Rio de Janeiro. Interrogé sur la perte d’un accord de parrainage depuis que l’épidémie de COVID-19 a frappé le Brésil et fait des dizaines de morts, Aldo a déclaré que “tous les athlètes perdraient”.

“Je comprends aussi le côté des hommes d’affaires”, a déclaré Aldo. “Ce n’est pas seulement du côté de l’athlète,” Oh, j’ai un contrat “. Mais comment? En dehors d’une grande entreprise comme Coca-Cola – dont aucun athlète n’est parrainé -, toutes les entreprises font faillite. Toutes les usines s’arrêtent, le marché s’arrête. Comment sont-ils censés garder un athlète s’il ne peut même pas payer un employé? C’est normal. Cela m’affecte et affecte tous les autres athlètes. C’est normal et ça va arriver. Je comprends aussi leur côté. »

Avec 15 apparitions à l’UFC au cours des neuf dernières années, dont 11 combats de championnat, Aldo peut se permettre d’attendre quelques mois sur la touche si nécessaire, mais d’autres athlètes peuvent ne pas avoir ce luxe.

“C’est quelque chose que j’ai toujours dit à tout le monde dans le gymnase et à mes amis, de ne jamais choisir de combats”, a déclaré Aldo. “Peu importe que ce soit le n ° 1 ou le dernier du classement, vous devez vous battre parce que vous ne savez jamais pour demain. Si vous êtes champion, vous serez champion en combattant le premier ou le dernier du classement.

“Plus vous vous battez, plus vous êtes sous le feu des projecteurs et tout augmente, au lieu de ces conneries qui se sont déroulées récemment,” Oh, je ne me battrai que si vous êtes classé, je ne me battrai pas si vous “Ils ne sont pas classés.” C’est comme ça que je pense. “