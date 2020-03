Jose Aldo s’entraîne avec sa femme à la maison pour le combat d’Henry Cejudo en raison de la fermeture du gymnase

Image: Jose Aldo Junior sur Facebook

Jose Aldo s’entraîne à la maison avec sa femme pour son prochain combat pour le titre contre Henry Cejudo à l’UFC 250 en raison de la fermeture de son gymnase Nova Uniao.

Le chef de Nova Uniao, Andre Pederneiras, a été contraint de fermer le gymnase en raison de la pandémie de coronavirus. Aldo s’était entraîné dans son gymnase de longue date jusqu’à la semaine dernière, mais en raison de la gravité de l’épidémie de coronavirus, Pederneiras a dû fermer les portes du gymnase. Cela laisse Aldo sans son camp d’entraînement pour son combat pour le titre des poids coq contre Cejudo lors de l’UFC 250 en mai. À l’heure actuelle, la carte de Sao Paulo est toujours en cours.

Pederneiras a déclaré qu’avec le gymnase fermé, Aldo – avec son coéquipier, le poids coq féminin Ketlen Vieira, qui devrait également se battre à l’UFC 250 – font ce qu’ils peuvent pour rester prêts à se battre. Pour Aldo, cela signifie rester à la maison et s’entraîner avec sa femme.

«Ils faisaient quelque chose (au gymnase jusqu’à la semaine dernière), même contre leur volonté car ils pensent qu’il n’y a pas d’événement à cause de cette situation, mais il y a un contrat en cours. Il a été décidé qu’ils ne quitteraient plus la maison. Ketlen s’entraîne avec (sa femme) Giu à la maison. Aldo essaie de lui faire frapper un sac à la maison, sauter à la corde et s’entraîner avec sa femme. Tout le monde est à la maison essayant de rester comme il peut, mais à la maison. Est-ce que c’est idéal? Ce n’est pas le cas, mais aujourd’hui, c’est nécessaire pour le monde », a déclaré Pederneiras à Combate.

Bien sûr, ce ne sont pas des terrains d’entraînement idéaux pour Aldo alors qu’il se prépare à remporter la ceinture de poids coq UFC de Cejudo. Mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et si la femme d’Aldo est son seul partenaire d’entraînement pour le moment, c’est certainement mieux que rien. Mais cela vous fait également vous demander à quel point lui et les autres combattants seront préparés si l’UFC 250 se déroule comme prévu et qu’ils ne peuvent pas s’entraîner normalement.

Selon vous, qui gagne, Jose Aldo ou Henry Cejudo?

