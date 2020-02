Jose “Shorty” Torres contre Matheus Nicolau disputera les quarts de finale du tournoi BRAVE CF fly

Matheus Nicolas contre Jose Torres

Le tournoi BRAVE CF Le poids mouche qui décidera du premier champion du monde de 57 kg dans la promotion MMA à la croissance la plus rapide au monde est l’un des événements les plus attendus par les fans de MMA au monde.

Les officiers de BRAVE CF a confirmé que José “Shorty” Torres sera confronté Matheus Nicolau en quart de finale.

Le duel entre Tours et Nicolau, deux vétérans de l’UFC avec beaucoup d’expérience internationale, auront lieu lors du prochain voyage de BRAVE CF à Brésil, ce qui donne à Matheus Nicolau l’avantage de se battre à domicile.

BRAVE CF 35 aura lieu le 25 mars à Spa Camburiú, État de Santa Catarina.

Avec dix combats professionnels à son actif, José Torres Il a neuf victoires et une seule défaite. Lors de sa dernière apparition, en avril dernier, Tours battre Amir Albazi par décision unanime en Jordanie.

Il était censé être le double champion du monde amateur de IMMAF Je me battrais pour le titre BRAVE dans Bahrein, six mois plus tard, mais a fini par prendre sa retraite moins d’une semaine avant le combat en raison de problèmes personnels.

Un vétéran de la téléréalité The Ultimate Fighter Brésil Saison 4, Matheus Nicolau a un record professionnel de 14 victoires, deux défaites et un nul.

Le Brésilien a fait ses débuts BRAVE en août dernier, avec une victoire contre son compatriote Felipe Efrain dans un match de combat de coqs. Nicolau descend maintenant à sa division d’origine, jusqu’à 57 kg, dans le but de remporter le titre mondial inaugural de BRAVE

BRAVE CF 35 Il aura lieu le 25 mars 2020 et marque la cinquième fois que l’organisation MMA à la croissance la plus rapide au monde organise un événement au Brésil. Le pays deviendra le foyer numéro un de Fédération de combat BRAVE avec le Royaume de Bahrein

Le spectacle est dirigé par Cleiton “Predator” faisant la première défense de son titre léger contre Guram Kutateladze

Après avoir annoncé José “Shorty” Torres contre Matheus Nicolau comme le premier combat prévu pour son prestigieux tournoi de poids mouche, les gestionnaires de BRAVE CF Ils ont confirmé que Marcel Adur et Malcom Gordon seront également présents au premier tour du concours qui décidera du premier champion du monde de promotion jusqu’à 57 kg.

Un vétéran de BRAVE CF depuis très longtemps, Marcel Adur Il passe à sa sixième apparition sous le drapeau bahreïni. Avec un record professionnel de 15 victoires et seulement 5 défaites, Adur a remporté 4 de ses 5 derniers matchs, dont 3 TKO.