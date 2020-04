Joseph Benavidez a cessé de prêter attention à Henry Cejudo chaque fois qu’il parle de la division poids mouche

Joseph Benavidez a beaucoup d’histoire partagée avec Henry Cejudo, mais il a cessé de payer à l’ancien champion des poids mouches chaque fois qu’il aborde la division des 125 livres.

Après avoir attendu que Cejudo décide s’il reviendrait ou non pour défendre son titre de poids mouche, Benavidez a finalement fini par faire face à Deiveson Figueiredo pour une ceinture vacante en février. Il a fini par tomber par TKO après que Figueiredo n’a pas réussi à faire du poids, ce qui a laissé la division des mouches sans champion.

Ensuite, Cejudo a plaisanté en disant qu’il avait défendu son titre depuis le canapé parce qu’un nouveau champion n’était pas couronné, et il a continué à taquiner qu’il pourrait revenir un jour au poids de la mouche pour prouver qu’il était le meilleur combattant de 125 livres de la planète.

De son côté, Benavidez ne déplaît pas aux tirades de Cejudo sur Twitter mais il sait aussi que l’ancien champion des poids mouches ne revient pas dans la division pour défendre quoi que ce soit.

“Vous ne pouvez pas vous en soucier”, a déclaré Benavidez à MMA Fighting. «Je veux dire, regardez la moitié des choses que dit Henry. C’est pour la publicité et il fait un excellent travail. Ça ne me dérange pas le schtick. Je suis content qu’il ait trouvé sa niche. C’est marrant. C’est bon pour les gens qu’il combat, moi y compris. C’est un compétiteur incroyable mais sur ce point, je pense qu’il ne le pense pas. C’est juste autre chose qu’il dit. C’était le bon moment. Les masselottes se battaient, il avait le titre dépouillé, le moment le plus facile pour le dire.

«La raison pour laquelle j’ai dû attendre si longtemps, c’est parce qu’il me disait:« Je pourrais revenir en arrière, je pourrais revenir en arrière »sans intention de vraiment y retourner. C’est donc une autre chose qu’il dit. Construire, exciter les gens, prolonger quelques choses. Je ne sais pas s’il pense qu’il va récupérer la ceinture ou quoi que ce soit. C’est juste plus de choses qu’il dit pour la promotion. “

Cejudo est actuellement lié à un combat potentiel pour le titre des poids coq contre Dominick Cruz lorsque l’UFC reprendra son horaire régulier le 9 mai.

Parce que Benavidez détient déjà une victoire sur Cejudo lors de leur réunion précédente, il ne perd pas de sommeil sur “Triple C”, faisant son retour à 125 livres. En fait, Benavidez jette le doute sur Cejudo, rendant encore plus difficile la réduction du poids des mouches.

Il n’y a qu’un seul scénario où il pourrait voir cela se produire de toute façon.

“La seule façon dont je pouvais le voir revenir au poids de la mouche, c’est s’il perd et n’a pas de ceinture et qu’il le pourrait”, a déclaré Benavidez. “Ensuite, il y a une chance parce qu’il y a autre chose qu’il n’a pas maintenant. Mais s’il défend à [135 pounds] et gagnant, il ne reviendra pas à 125 livres. Il l’aurait fait cette fois.

“Je ne pense pas que quiconque devrait y prêter attention. Il ne revient pas au poids des mouches. “