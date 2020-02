Joseph Benavidez admet que faire face à Henry Cejudo aurait été un cirque

VIRGINIA BEACH, Va. – Joseph Benavidez sait que la semaine de combat n’aurait pas été aussi calme s’il avait affronté Henry Cejudo.

Les deux ont une histoire, quand ils ont entraîné leurs coéquipiers sur «The Ultimate Fighter 24», puis se sont mis au carré juste après la diffusion de l’émission. Benavidez a légèrement devancé Cejudo, remportant une victoire par décision partagée en 2016.

Cependant, leur carrière allait prendre des directions différentes, Cejudo réclamant finalement la ceinture de poids mouche UFC à Demetrious Johnson, que Benavidez n’a pas réussi à battre à deux reprises, puis remportant le titre de poids coq UFC. Au moment où Benavidez remontait l’échelle des poids mouches, Cejudo avait décidé de renoncer à cette ceinture.

Mais Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) ne voit pas grand-chose à gagner personnellement dans une revanche potentielle avec Cejudo, qu’il a déjà battu. Si quoi que ce soit, ne pas lui faire face a rendu le processus beaucoup plus fluide pour Benavidez, a-t-il dit, compte tenu des bouffonneries de Cejudo et de leur histoire.

“Non, honnêtement pas du tout”, a déclaré Benavidez aux journalistes, dont MMA Junkie, jeudi. «C’est vraiment rafraîchissant. C’est comme, magnifique. Nous sommes dans un endroit calme. C’est paisible, comme une ville tranquille; nous sommes juste à côté de la plage. C’est juste discret. C’est bien. Je pense que ce serait juste un cirque avec “Triple C”, et pour ne pas mentionner, je l’ai déjà battu et combattu, et le but est de gagner un titre, pas de battre un gars que vous avez déjà battu. C’est la dernière chose que vous voulez faire, honnêtement. La seule chose qui plaît, c’est le titre, pas lui. Donc ça a toujours été pour le titre, pas pour le combattre à nouveau.

«Je pense que ce serait plus difficile si c’était« DJ »ou quelque chose ou quelqu’un qui me battait. C’est comme: “Ah, je ne vais jamais les battre, mais au moins, j’ai l’opportunité de remporter le titre.” J’ai déjà battu le gars, et c’était à lui de ne pas venir essayer de venger une perte et de ne pas mettre se battre et faire autre chose, donc c’est facile pour moi quand j’ai déjà une victoire sur lui. “

Au lieu de cela, Benavidez affrontera Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) ce samedi dans l’UFC sur ESPN + 27 en tête d’affiche pour le titre vacant de poids mouche UFC, où il espère que la troisième fois sera le charme de sa poursuite pour Or UFC. L’événement est diffusé en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

.