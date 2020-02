Joseph Benavidez attribue la longévité du MMA à sa femme Megan Olivi: «Elle est mon quatrième cornerman»

L’histoire de Joseph Benavidez avec une médaille d’or au championnat en a été une d’appels serrés et de longues attentes, mais il a pu supporter avec l’aide de sa femme, Megan Olivi. Benavidez (28-5) obtient sa quatrième chance à un titre mondial majeur en combattant Deiveson Figueiredo (17-1) à l’UFC Fight Night 169, qui se déroule à l’intérieur de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, ce samedi (29 février 2020). Il a parlé avec MMA Mania du rôle qu’Olivi joue dans sa vie professionnelle et personnelle.

«C’est plus impressionnant qu’elle puisse briller à l’avant-plan et sous les projecteurs de l’entreprise, mais aussi pour moi être la femme la plus incroyable de tous les temps. Vous voyez généralement l’un ou l’autre », a salué Benavidez. «Son soutien est tout … Elle doit littéralement traiter avec les gens au plus bas et au plus haut lors des entretiens. Différentes émotions. Des hauts et des bas. Elle doit aussi le faire à la maison.

“Elle est ma quatrième cornerman ici”, a-t-il poursuivi. «Elle prend non seulement soin de moi, mais de tous mes cornermen. La plupart du temps, elle utilise également une carte complète. À la fin de la journée, c’est elle qui rend ma vie agréable. Souvent, les gens disent: «Comment persévérez-vous? Comment gardez-vous la même foi? “Ma longévité est d’être positive à travers des hauts et des bas, mais ce n’est que par elle que j’ai vraiment pu avoir cette positivité.”

L’avenir de Flyweight était tactile depuis un certain temps, mais tout semble être sur la bonne voie. Lorsqu’on lui a demandé quel était le tournant de la division, Benavidez a suggéré que tout le monde – à l’exception du champion des poids coq Henry Cejudo – avait un rôle à jouer dans la promotion de la catégorie de poids de 125 livres.

«Cela prend tout le monde commence à faire sa part, y compris moi-même qui à ce moment-là est le numéro un. Figuerido qui fait son truc et mène des combats passionnants. Formiga … », a déclaré Benavidez. «À la fin de la journée, Cejudo l’a conservé pour le moment, mais si vous n’y retournez jamais, vous le laissez où il était. C’est comme prendre un chiot à la rescousse et le mettre dans la rue. “

Benavidez a clairement indiqué qu’il ne s’intéressait guère à l’engouement champion-champion qui a ravagé plusieurs divisions de l’UFC. Benavidez a longtemps partagé la première place du classement des poids mouches, Benavidez a partagé ses réflexions sur l’ancien champion des poids plumes, Jose Aldo, qui saute le pas aux dignes prétendants chez Bantamweight.

«C’est difficile parce que c’est une légende comme Jose Aldo. L’un des meilleurs poids plume jamais combattu dans une catégorie de poids inférieure. Les gens peuvent penser qu’il a remporté le dernier combat pour au moins adoucir le coup. Je veux dire, il a définitivement gagné son dernier combat mais à la fin de la journée, il ne l’a pas fait », a expliqué Benavidez. «C’est la partie difficile. Il se bat pour un titre dans une division où il n’a pas gagné. Tel est le fait de la question. Je ressens pour tout le monde dans la division … Le double champion est très difficile à exécuter. »

Felicia Spencer, Luis Pena, Megan Anderson et Marcin Tybura sont d’autres combattants notables en compétition sur la carte de Norfolk ce week-end.

