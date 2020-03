Joseph Benavidez cite OutKast dans le vœu d’un soldat après la perte de l’UFC Norfolk KO

Joseph Benavidez garde la tête haute après une défaite par élimination directe dans son troisième combat pour le titre UFC.

Le concurrent éternel a cité «Elevators» d’OutKast dans un post Instagram après avoir été arrêté par Deiveson Figueiredo à l’UFC Norfolk samedi.

“Nous avons parcouru un long chemin comme ces cigarettes à cul mince de Virginie, cela ne va pas s’arrêter, alors nous allons continuer”, a-t-il écrit.

Le chagrin de Benavidez a pu être ressenti alors que le commentateur de l’UFC Michael Bisping a mené une rare interview post-combat d’un concurrent perdant dans l’octogone.

“J’ai l’impression que ce n’est pas réel en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je suis dans un cauchemar effrayant. J’ai eu beaucoup de visions de vous parler après et beaucoup de choses qui allaient arriver qui ne se sont pas produites.

“Merde mec, la vie est dure comme ça. Tout le monde traverse des hauts et des bas partout. C’est à moi. Il est exposé. Heureusement d’être en vie, je suppose, mais j’ai travaillé dur pour ça et ça ne s’est pas bien passé. Merci aux gars d’être venus, cependant. »

Il s’agissait de la troisième défaite de Benavidez dans un combat pour le titre après qu’une paire de revers contre l’ancien champion Demetrious Johnson l’a laissé dans les limbes de sa carrière. Il a continué à accumuler des victoires après son deuxième revers à Johnson – un KO au premier tour – et était sur le point de capitaliser lorsque Henry Cejudo a capturé la ceinture de Johnson. Mais lorsque Cejudo a cherché et remporté un deuxième titre chez les poids coq, il a mis les plans pour défendre la ceinture des poids mouches sur le brûleur.

Finalement, Benavidez a obtenu sa troisième chance de remporter l’or lorsque Cejudo a accepté de renoncer à la ceinture et il a été réservé contre Figueiredo à l’UFC Norfolk. Figueiredo a ensuite manqué de poids, le retirant de la course au titre avec une victoire. Benavidez a pris les nouvelles comme une nouvelle confirmation de sa victoire imminente.

Et Benavidez a triomphé au premier tour sur les trois tableaux de bord des juges avec un rythme élevé qui a gardé Figueiredo sur ses talons. Mais un choc de têtes dans la seconde a permis à Figueiredo de capitaliser, et le cogneur brésilien a abattu Benavidez avec un coup de poing droit et des coups de marteau.

L’épouse de Benavidez, la commentatrice de l’UFC, Megan Olivi, a tweeté son soutien le matin après la perte.

Toujours la femme la plus fière ❤️

– Megan Olivi (@MeganOlivi) 1 mars 2020

Cejudo, qui a réservé pour défendre son titre de poids coq contre Jose Aldo à l’UFC 250, a ensuite juré de retourner dans son ancienne division alors que des questions tourbillonnaient sur sa viabilité.