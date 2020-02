Joseph Benavidez dit que le manque de discipline mentale a fait perdre du poids à Deiveson Figueiredo

La communauté MMA a été déçue vendredi matin lorsque Deiveson Figueiredo a manqué de poids pour son titre vacant de poids mouche contre Joseph Benavidez.

Benavidez rencontre Figueiredo samedi soir dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, mais le titre vacant de poids mouche UFC ne sera en jeu que pour Benavidez dans le combat. C’est parce que Figueiredo est monté sur la balance à 127,5 livres, venant avec 2,5 livres de poids pour son combat pour le titre de poids mouche vacant contre Benavidez lors de sa première tentative sur la balance pour faire du poids.

L’équipe Figueiredo a déclaré à BJPenn.com que les médecins de l’UFC ne permettraient pas à Figueiredo de continuer à réduire le poids après sa première absence, donc même s’il continuera de concourir sur la carte, il ne sera pas éligible pour remporter le titre contre Benavidez. Seul Benavidez sera autorisé à devenir le nouveau champion UFC des poids mouches avec une victoire à l’UFC Norfolk.

S’adressant à ESPN, Benavidez a déclaré que le poids manquant de Figueiredo montre que le Brésilien n’est pas mentalement prêt à concourir ce samedi soir pour sa première ceinture UFC.

Joseph Benavidez (@JoeJitsu) sur Deiveson Figueiredo ne faisant pas le poids pour leur combat pour le titre demain. pic.twitter.com/Ngjb0aTFkV

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 28 février 2020

“C’est plus une question de discipline mentale, de faire du poids, tu sais?” Cela me montre simplement que vous n’êtes pas venu pour faire cela, vous n’êtes pas venu pour gagner la ceinture et cela ajoute cette conviction et ce que je sais et crois de toute façon, c’est comme, vous ne l’aviez pas de toute façon, et maintenant vous ne peut littéralement pas. C’est tout sur lui, cette partie-là, vous savez? Ce que j’allais faire allait se produire peu importe, comme je l’ai dit, s’il a réussi ou raté », Benavidez.

Alors qu’il était visiblement déçu que son adversaire ait fait du poids, Benavidez regarde Figueiredo comme manquant. Dans l’esprit de Benavidez, la réduction brutale de poids est positive car Figueiredo a subi une perte de poids aussi importante que lui.

“Je suppose qu’il a autant souffert – ma coupe de poids était propre – donc il a souffert plus que moi à la fin de la journée”, a déclaré Benavidez.

