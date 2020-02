Joseph Benavidez dit que le manque de poids de Deiveson Figueiredo n’a pas d’importance

VIRGINIA BEACH, Va. – Vendredi, Joseph Benavidez a fait du poids pour l’UFC sur ESPN + 27. Deiveson Figueiredo n’a cependant pas fait pencher la balance à 127,5 livres.

L’événement principal continue, mais avec un ajustement majeur: Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) sera le seul combattant des deux participants à l’événement principal qui peut revendiquer le statut de champion poids mouche UFC avec une victoire. De plus, Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) perdra 30% de sa bourse à Benavidez.

Après la faute de son adversaire, Benavidez calme et recueilli a parcouru son point de vue avant, pendant et après la calamité de la pesée initiale de vendredi.

“Je suppose que j’ai en quelque sorte entendu des grondements”, a déclaré Benavidez. «J’adore mon coin et ma femme, que j’inclus dans mon coin, évidemment, et tout le monde tellement – même les gens à l’UFC – à quel point ils sont professionnels. Je pense qu’il se passait des choses sérieuses, mais personne n’est jamais venu dire quoi que ce soit. Ils savent comment je suis et peu importe.

“… (Ma femme) répondait aux appels et elle parlait d’une manière comme si elle n’essayait pas de dire quelque chose. Je pouvais sentir son stress. Elle dit: «Ouais, je dois y aller. Eh bien, il dort en ce moment. Non, nous en parlerons plus tard. “Puis elle est venue vers moi et m’a dit:” Écoutez, votre adversaire a raté le poids. “J’étais juste comme,” OK. “J’étais comme,” Eh bien, je vais toujours le combattre, mais obtenons, comme, 30 pour cent. “”

Benavidez avait bien l’intention de prendre le combat malgré la différence de poids de trois livres entre les deux combattants sur la balance. Il a admis qu’il voulait rendre le poids mouche brésilien aussi inconfortable que possible, donc il n’a pas accepté le combat tout de suite.

“Je n’ai jamais pensé à ne pas me battre”, a déclaré Benavidez. «Je viens de dire:« Oh, d’accord. Eh bien, voyons ce que nous pouvons faire. “Évidemment, je voulais qu’il souffre davantage. Je me disais: «Dis-lui qu’il doit en faire 126», car il restait encore une heure. Il n’est même pas venu à 11 heures du matin. Il est arrivé à 10 heures du matin, je pense. C’était comme “Vous avez une heure et vous avez 2,5 heures ou plus.” Donc, de toute façon, c’était à peu près tout. “

Avec la façon dont les choses se sont déroulées, Benavidez a déclaré qu’il avait perdu le respect de Figueiredo. En fin de compte, peu importe, a déclaré Benavidez. Selon lui, Figueiredo n’allait jamais gagner le titre UFC, de toute façon.

“Vous devez perdre le respect de quelqu’un à cet égard”, a déclaré Benavidez. «Ils ont là la plus grande opportunité de leur vie et ils la gaspillent comme ça. … C’est juste plus une conviction qu’il n’allait jamais gagner la ceinture, de toute façon. Évidemment, j’étais le seul à gagner. Je suis le seul à être venu le gagner. Cela ne change pas ce que je vais faire. Il a essayé de sortir du premier combat qu’il a fait quand il s’est déplacé une semaine plus tard. Il avait un problème de poids. Ce combat, il essaie de sortir avec ça.

“C’est comme,” Tu ne vas pas m’empêcher de faire ce que je suis venu faire. “Ce n’était jamais une question. Bien sûr, vous perdez le respect pour le gars. Cela va plus loin dans la conviction de “J’ai fait tout ce que j’étais censé faire.” J’étais prêt pour cela. Je suis le seul à être venu gagner cette ceinture. J’étais le seul depuis le début à gagner. Comme je l’ai dit, c’est juste plus de conviction dans les choses auxquelles nous croyions déjà. »

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu samedi à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte est diffusée sur ESPN +.

