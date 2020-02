Joseph Benavidez explique pourquoi il n’a pas à vaincre Henry Cejudo pour valider le titre des poids mouches

Joseph Benavidez a récemment expliqué pourquoi il n’avait pas besoin de battre Henry Cejudo pour être digne du titre des poids mouches.

Ce week-end à l’UFC Norfolk, Benavidez affrontera Deiveson Figueiredo pour la sangle anti-mouches. La ceinture de 125 livres est à gagner depuis que Henry Cejudo a été dépouillé du titre.

Benavidez a déjà combattu Cejudo. La paire a entraîné ses collègues poids volants sur The Ultimate Fighter 24, puis est entrée dans l’Octogone juste après la diffusion de l’émission. Benavidez a avancé légèrement dans le combat très disputé et a remporté la victoire par décision partagée.

Même si “Triple C”, a finalement remporté la ceinture des poids mouches avec une victoire sur Demetrious Johnson (quelqu’un que Benavidez n’a pas réussi à battre deux fois), Benavidez ne voit pas ce qu’il y a à gagner à combattre à nouveau le détenteur du titre abandonné.

Il apprécie également l’opportunité de se battre pour le titre sans le cirque médiatique qui suit généralement Cejudo.

“Non, honnêtement pas du tout”, a déclaré Benavidez (via MMA Junkie). «C’est vraiment rafraîchissant. C’est comme, magnifique. Nous sommes dans un endroit calme. C’est paisible, comme une ville tranquille; nous sommes juste à côté de la plage. C’est juste discret. C’est bien. Je pense que ce serait juste un cirque avec “Triple C”, et pour ne pas mentionner, je l’ai déjà battu et combattu, et le but est de gagner un titre, pas de battre un gars que vous avez déjà battu. C’est la dernière chose que vous voulez faire, honnêtement. La seule chose qui plaît, c’est le titre, pas lui. Donc ça a toujours été pour le titre, pas pour le combattre à nouveau.

«Je pense que ce serait plus difficile si c’était« DJ »ou quelque chose ou quelqu’un qui me battait. C’est comme: “Ah, je ne vais jamais les battre, mais au moins, j’ai l’opportunité de remporter le titre.” J’ai déjà battu le gars, et c’était à lui de ne pas venir essayer de venger une perte et de ne pas mettre se battre et faire autre chose, donc c’est facile pour moi quand j’ai déjà une victoire sur lui. “

Au lieu de cela, le joueur de 35 ans affrontera le prétendant classé numéro trois, Figueiredo, qui vient de remporter une victoire au premier tour contre Tim Elliott. Pensez-vous que Joseph Benavidez a ce qu’il faut pour remporter l’or poids mouche ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/02/2020.