Joseph Benavidez invite Deiveson Figueiredo à se faire tuer à l’UFC Norfolk: «C’est là que je prospère»

Joseph Benavidez a affronté à peu près tous les styles possibles au cours de sa carrière de combattant, donc il ne s’attend pas à beaucoup de surprises dans son combat pour le titre de poids mouche contre Deiveson Figueiredo ce week-end.

Alors qu’il se prépare à affronter le Brésilien pour couronner un nouveau champion de 125 livres à l’UFC Norfolk, Benavidez a vu de nombreuses images pour savoir que Figueiredo est un combattant agressif à pression avant qui semble toujours se battre pour le KO.

Quelques jours seulement après leur combat, Figueiredo a déclaré à MMA Fighting qu’il «allait là-bas pour tuer» Benavidez alors qu’il tentait de remporter son premier titre à l’UFC.

Pour sa part, le concurrent au poids des mouches le mieux classé accueille réellement ce type de plan de match et il invite Figueiredo à faire de son mieux quand ils s’affrontent samedi soir.

“J’aime quand dit cela”, a déclaré Benavidez au MMA Fighting. «J’aime juste ça d’un combattant de cette division. En tant qu’adversaire, je l’aime vraiment, je le respecte et j’attends ça avec impatience. »

Avec une multitude de KO et de soumissions sur son CV, Benavidez préfère en fait un adversaire qui lui apporte le combat car cela lui ouvre toutes sortes de possibilités de contre-attaque.

C’est pourquoi il espère vraiment que Figueiredo viendra après lui dès la première seconde du combat jusqu’à la fin, car cela donne à Benavidez encore plus de confiance qu’il quittera la Virginie en tant que nouveau champion UFC des poids mouches.

“En regardant juste en arrière, il se battra contre moi”, a déclaré Benavidez. “C’est là que je prospère. Quand il y a des gars qui essaient de ne pas me battre, de m’éviter et d’être en sécurité, c’est un peu difficile pour n’importe qui. Quiconque vous combattez, vous voulez faire grève pour grève et vous n’allez pas suivre [with me]. Vous voulez vous précipiter sur le terrain avec moi, faites tout ça, je suis prêt.

«C’est évidemment pour cela que je m’entraîne, ce que je crois en moi contre quiconque dans le monde. C’est ce que j’aime chez lui. Il est agressif. Il va y aller pour se battre. Cela va faire un grand combat pour le titre. “

Benavidez donne à Figueiredo le mérite d’une stratégie qui consiste généralement à écraser ses adversaires. C’est une approche old school mais Benavidez apprécie que Figueiredo semble vivre par l’épée ou mourir par l’épée dans tous ses combats.

“C’est un petit gars effrayant”, a déclaré Benavidez. «Il termine les combats. Il mène toujours des combats passionnants. J’ai toujours aimé que ce combat avance. À l’époque, je le regardais quand il était invaincu et j’ai toujours aimé ce combat. Je savais qu’il allait être au sommet à un moment donné. J’ai l’impression qu’il s’améliore.

«Je respecte sa capacité athlétique, son explosivité et son enthousiasme. Si nous parlons de confiance, je pense que c’est un excellent match pour moi. “

S’il y a un autre élément intangible qui, selon Benavidez, oscille en sa faveur, c’est qu’il est déjà venu ici alors que c’est la première fois que Figueiredo se prépare à un combat de cinq rounds beaucoup moins traité avec la pression qui vient avec une opportunité de titre dans un principal un événement.

Bien qu’il ne s’attende certainement pas à ce que l’expérience le porte à la victoire, Benavidez comprend ce que c’est que de faire cette marche vers l’Octogone avec tout sur la ligne et le monde entier à regarder.

Il connaît le sentiment de creuser profondément pour vider les cinq dernières minutes d’un combat de championnat. Benavidez a tout vu, mais ce sera la première fois pour Figueiredo dans chacune de ces situations et il est tout à fait possible que cela l’alourdisse le soir du combat.

“Ceux [experiences] sont énormes », a déclaré Benavidez saiad. «Les combats sont fous. Vous devez gagner l’occasion de le faire. Vous devez vous y préparer. Même si vous avez votre meilleure préparation et que tout est de votre côté sur le papier, vous avez une chance de gagner mais vous devez quand même aller là-bas et le gagner, littéralement seconde par seconde.

«Le fait que je sois dans cette position auparavant, que j’y sois plus de fois, en particulier le combat pour le titre, cela me donne un peu plus de chance. Rien n’est garanti. Rien n’est une recette mais cela me donne des variables qu’il n’a pas encore. Toutes ces petites choses minuscules augmentent mes chances. Cela rend vraiment les choses plus difficiles pour lui. »

Cela dit, Benavidez sait que rien n’est certain tant que le travail n’est pas terminé.

Tous ses combats passés l’ont conduit à ce moment, mais Benavidez doit encore sortir et battre Figueiredo s’il veut enfin porter de l’or UFC autour de sa taille.

“Je crois en moi et en ma formation”, a déclaré Benavidez. “Mais en même temps, vous ne pouvez croire en rien à ce sport. Tout se déroule en quelques secondes d’un combat. »