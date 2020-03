Joseph Benavidez: la défaite de l’UFC Norfolk blessera probablement “pour toujours”

Joseph Benavidez va penser à sa perte contre Deiveson Figueiredo pendant un certain temps.

Le spectacle de l’UFC à Norfolk samedi a vu Benavidez (28-6) tenter sa troisième tentative de remporter un championnat UFC et il a de nouveau échoué, perdant par TKO au deuxième tour contre Figueiredo. Pour aggraver les choses, parce que Figueiredo a perdu du poids, seul Benavidez était éligible pour remporter le championnat vacant et le résultat laisse la division des 125 livres dans les limbes.

Peu de temps après la perte, Benavidez a écrit un bref message sur la perte dans lequel il a cité le groupe de hip-hop OutKast. Mardi, il a poursuivi avec un post plus long sur les réseaux sociaux dans lequel il a fourni des réflexions post-combat plus détaillées.

“Je vais bien (sans aucun doute été pire) et même si je cherche à atteindre la grandeur, le bien doit aller bien pour l’instant”, a écrit Benavidez. “S * ça fait mal et ça durera probablement pour toujours mais j’ai choisi cela et choisi de prendre ces risques.”

Avant samedi, Benavidez, 35 ans, n’avait été éliminé qu’une seule fois, un coup de grâce au premier tour aux mains de Demetrious Johnson lors de leur deuxième combat de championnat en décembre 2013. La perte de Figueiredo a fait chuter Benavidez à 0-3 dans les opportunités de titre UFC .

Lisez le message complet de Benavidez ci-dessous:

Maintenant que la poussière est retombée …

Appréciez l’amour et le soutien de chacun. Je vais bien (sans aucun doute été pire) et même si je cherche à atteindre la grandeur, le bien doit être bien pour l’instant.

S * ça fait mal et le restera probablement pour toujours mais j’ai choisi cela et choisi de prendre ces risques. Beaucoup de gens doivent faire face à des problèmes bien pires sans choix.

Cela ne peut pas toujours être atteint, mais être capable de courir après la grandeur est un choix que j’ai de la chance d’avoir … à la fin de la journée, j’ai ce dont j’ai besoin et je continuerai à travailler pour ce que je veux. Je vous aime les gars