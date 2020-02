Joseph Benavidez met Ryan Seacrest en étranglement à guillotine

Joseph Benavidez a une des nuits les plus importantes de sa carrière à venir samedi, mais il prend du temps pendant la semaine de combat pour s’amuser un peu en cours de route.

Le concurrent de longue date tentera enfin de remporter le titre depuis longtemps insaisissable en mouche lorsqu’il affrontera Deiveson Figueiredo (17-1 MMA, 6-1 UFC) pour remplir la ceinture vacante de 125 livres samedi dans le principal événement de l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Va.

Mardi, Benavidez (28-5 MMA, 15-3 UFC) et son épouse, la journaliste ESPN UFC Megan Olivi, sont apparus sur le populaire programme “Live with Kelly and Ryan” avec les hôtes Kelly Ripa et Ryan Seacrest.

Et Benavidez était trop heureux d’obliger à une démonstration de ses compétences tant vantées de «Joe Jitsu».

Pendant que Ripa et Olivi regardaient, Benavidez a montré au public comment appliquer un étrangleur à guillotine sur Seacrest. Et même s’il n’a pas maintenu la prise aussi serrée ou aussi longtemps que certains le voudraient, il a serré juste assez pour que l’hôte le sache. Seacrest peut être vu à bout de souffle alors que Benavidez lâche prise.

Pour tout le plaisir de “Live with Kelly and Ryan”, cliquez sur la vidéo liée ci-dessus.

