Joseph Benavidez ne croit pas qu'Henry Cejudo ait jamais voulu revenir à la mouche

Tout ce que voulait Joseph Benavidez, c'était de devenir champion des poids mouches.

Après avoir remporté trois victoires consécutives et une fiche de 9-1 lors de ses 10 derniers combats, l'ancien prétendant au titre de l'UFC et du WEC attendait avec impatience un mot sur son tir promis à la ceinture de 125 livres.

Le président de l'UFC, Dana White, a annoncé pendant des mois que Henry Cejudo est devenu un champion de deux divisions que son prochain combat viendrait contre Benavidez avec la ceinture de poids mouche à gagner. Malheureusement, Cejudo a subi une opération à l'épaule qui l'a mis à l'écart pour le deuxième semestre de 2019 et malgré les souhaits de White, il n'a jamais semblé très intéressé à revenir à 125 livres.

La semaine dernière, Cejudo a finalement renoncé à la ceinture et maintenant Benavidez affronte Deiveson Figueiredo pour le titre vacant le 29 février lors de la prochaine carte UFC Fight Night de Norfolk, en Virginie.

"C'est génial quand vous travaillez dur pour quelque chose et je sens que vous ne méritez vraiment rien, en particulier dans ce sport, mais la façon dont cela s'est produit était vraiment comme si la bonne chose s'était produite", a déclaré Benavidez au MMA Fighting lundi. «C'était difficile au début d'accepter vraiment?

"Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre avec tout ce qui se passe avec" Triple C "et ceci et cela. J'étais prêt à l'attendre mais tout s'est passé très vite. J'en suis super content. J'attends depuis toujours. "

Selon Benavidez, la décision de se battre avec Figueiredo s'est concrétisée assez rapidement après la fin de l'UFC 245 et Cejudo a commencé à appeler l'ancien champion des poids plumes Jose Aldo, qui a fait ses débuts à 135 livres sur la carte.

Bien qu'il ait perdu son premier combat de poids coq par décision partagée, Aldo a quand même fini par échanger des conversations trash avec Cejudo dans une série d'échanges sur les médias sociaux et il est apparu que le combat pourrait en fait passer du fantasme à la réalité en 2020. Cela a laissé Benavidez comme l'homme étrange il prévoyait un combat pour le titre des poids mouches le plus tôt possible.

«Ils avaient déjà la date et l'événement prévus. Alors [l’UFC] a dit: «Hé, nous allons nous battre pour le titre ce jour-là et nous allons dire à Henry qu’il peut en faire partie ou non», a révélé Benavidez.

"La prochaine chose qu'ils ont faite, littéralement le lendemain, ils ont dit que c'était vous et Figueiredo pour le vacant [titre]. C'était donc un processus rapide et efficace. »

Bien qu'il ne puisse pas grimper dans la tête de Cejudo, Benavidez n'achète pas ce qu'il avait l'intention de retourner à la mouche après avoir défendu son titre contre T.J. Dillashaw de retour en janvier.

Au lieu de cela, Benavidez a vu Cejudo profiter d'une poussée marketing où il s'est fait appeler «Triple C» en vantant ses deux championnats UFC ainsi que la médaille d'or qu'il avait remportée en lutte libre aux Jeux olympiques de 2008.

"Je ne pense pas qu'il l'ait jamais fait", a répondu Benavidez lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Cejudo avait un jour prévu de revenir au poids des mouches. "Je pense que nous aurions pu le faire chuter pour une somme d'argent folle, mais ce n'est pas le combat pour gagner une tonne d'argent et vous devez gagner cela aussi, de son point de vue.

«Je ne pense donc pas vraiment qu'il l'ait fait [j'ai l'intention de revenir au poids mouche]. D'une part, il ne le dirait jamais publiquement, mais aussi toute personne que je connaissais personnellement qui lui a parlé a dit "honnêtement, il n'est pas intéressé à redescendre." Honnêtement, je ne pense jamais qu'il voulait le faire. "

Bien que cela puisse piquer pour certains prétendants de remporter un titre vacant contre retirer la ceinture d'un champion en titre, Benavidez ne fait pas face à ce genre de remords car il détient déjà une victoire sur Cejudo lors de leur précédente réunion en 2016.

C'est à cause de cette première réunion que Benavidez a donné un petit espoir que peut-être Cejudo voudrait revenir au poids des mouches juste pour venger cette perte, mais cela ne s'est jamais produit.

"Ça me va", a déclaré Benavidez. «Je détiens déjà la victoire sur lui. C'est à lui de venir se venger. Abandonnez simplement la ceinture sans vous battre. Passez à la prochaine."

Plus que tout, Benavidez voulait juste avoir la chance de devenir champion poids mouche et Cejudo s'est avéré être l'obstacle sur son chemin.

"Je n'ai pas besoin de ton combat. Le titre est le but, ne pas battre Henry Cejudo », a déclaré Benavidez. «Parce que j'ai déjà atteint cet objectif. Cela n'a jamais vraiment été pour moi. Je pense que quiconque dans le public est ce qu'il voit. C'est sa perte qu'il a dû se venger et pas pour moi. C'est sur le suivant. C’est différent si [Demetrious Johnson] avançait et que je ne le combattais plus jamais.

"Avec celui-ci, c'était littéralement que je me fiche de ce que vous faites, je vous ai déjà battu mais arrêtez de perdre le temps de tout le monde. C'était le gros accent sur moi pour essayer de me battre. Peu importait que ce soit lui. J'étais juste fatigué de perdre mon temps et de faire ça à toute la division. »