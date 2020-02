Joseph Benavidez n’est pas un fan des champ-champions: “C’est quelque chose qui doit peut-être changer”

L’événement principal de l’UFC Norfolk, le 29 février, verra Joseph Benavidez obtenir une autre chance de remporter la médaille d’or UFC, lorsqu’il affrontera Deiveson Figueiredo. Le titre est devenu vacant en décembre lorsque l’ancien champion des poids mouches Henry Cejudo a renoncé à son titre alors qu’il se concentre sur les challengers de la division des poids coq.

Bien qu’il y ait une histoire entre Cejudo et Benavidez, il se concentre sur la conquête de l’or à l’UFC, quelque chose qu’il a presque accompli plus tôt dans sa carrière. Lors d’une interview avec Jimmy Smith et Miesha Tate de MMA Tonight sur Sirius XM, Benavidez a été interrogé sur la situation concernant le titre de la mouche et son ancien adversaire Henry Cejudo.

Benavidez a déclaré à MMA Tonight sur Sirius XM qu’il savait que la concentration de Cejudo sur la division des poids coq, en particulier après sa victoire sur Marlon Moraes à l’UFC 238, et que “Triple C” avait fini de prêter attention à la division des mouches.

“Il ne me mentionnait dans aucune interview, il ne mentionnait pas la division poids mouche, je savais en quelque sorte où elle allait”, a déclaré Benavidez. «Je me disais« Écoutez, je ne veux pas que ce soit pour un intérim, je veux que ce soit pour le titre vacant. »Et la société a fait la bonne chose, c’est incroyable, c’est comme si vous ne savez jamais à quoi vous attendre. “

Après qu’Henry Cejudo est passé à la division des poids coq tout en détenant les deux titres, il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur son retour au poids mouche. Parce qu’il y a eu d’autres cas de champions de deux divisions tenant plusieurs divisions avec inactivité, Benavidez pense que quelque chose doit changer.

“Je pense que la situation dans son ensemble est le double championnat en général, il s’agit toujours de cette impasse, peu importe qui vous êtes”, a-t-il déclaré. “Quand vous allez mettre deux divisions et plusieurs combattants en attente, pour qu’une personne ait en quelque sorte cette gloire et cet accomplissement pendant une nuit, je pense que c’est quelque chose qui doit peut-être changer. Ils n’ont pas été en mesure d’exécuter ce droit après avoir remporté les deux titres.

