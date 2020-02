Joseph Benavidez n’est plus consommé par le titre UFC, mais il sera heureux de finalement le gagner

Pendant une grande partie de sa carrière de combattant, Joseph Benavidez a été fatigué de devenir champion.

Après avoir gravi les échelons dans la division poids coq du WEC, Benavidez a affronté Dominick Cruz à une décision déchirante qui l’a vu échouer dans sa tentative de remporter le titre des 135 livres. À cette époque, le WEC abritait les meilleurs poids plume et poids coq du sport. Mais après avoir chuté à Cruz à deux reprises, les espoirs de Benavidez de remporter le titre étaient apparemment anéantis.

Après que Benavidez a rejoint l’UFC avec l’introduction d’une division masculine de poids mouche, il s’est battu pour se battre pour la ceinture inaugurale de 125 livres contre Demetrious Johnson. Une bataille de va-et-vient s’ensuivit en cinq rounds, aboutissant à une autre décision serrée. Mais à la fin, Benavidez est parti sans la ceinture. Quinze mois plus tard, il a tenté une nouvelle fois le titre des poids mouches UFC, mais cette fois, il est tombé de façon dramatique avec une perte par élimination directe au premier tour, une tournure époustouflante des événements de sa carrière.

Avec deux défaites contre Johnson, Benavidez a de nouveau été coincé au purgatoire. En regardant en arrière maintenant, il croit que son désir implacable de devenir champion a probablement échoué.

“J’étais obsédé par ça”, a déclaré Benavidez dans une interview avec MMA Fighting. «C’était comme cette chose ultime qui n’a fait qu’ajouter plus de pression.»

Au cours des six années et plus qui ont suivi ce combat, Benavidez a continué de gagner contre les meilleurs concurrents que la division des mouches a à offrir. Il a perdu 9-1 au cours de ses 10 derniers combats, y compris une victoire sur l’ancien champion des poids mouches Henry Cejudo, sa seule défaite ayant été partagée par Sergio Pettis après une mise à pied de 18 mois qui s’est accompagnée d’un rétablissement après une importante opération au genou.

Pendant ce temps où il semblait que le titre pourrait être tout simplement un objectif inaccessible, Benavidez a appris à apprécier tout ce qui entourait sa carrière. De son mariage, aux amitiés qu’il a nouées avec les entraîneurs et les combattants dans le gymnase, il a commencé à faire le point sur la quantité de MMA qui lui avait été donnée, et soudain, son obsession pour la ceinture ne semblait pas aussi importante.

Ce samedi soir, Benavidez prendra une troisième bouchée à la pomme lorsqu’il affrontera Deiveson Figueiredo pour le titre vacant de poids mouche dans l’événement principal de l’UFC Fight Night de Norfolk, en Virginie. Ce fut un long chemin de retour vers la ceinture, mais Benavidez a trouvé une appréciation très différente pour cette occasion que toute autre occasion dans son passé.

“Pour moi, la meilleure partie de gagner la ceinture est de serrer ma femme dans mes bras”, a expliqué Benavidez. «C’est un moment. Vous pouvez avoir des choses mais les moments sont tout. C’est un moment plus important que tout. J’embrasse mon entraîneur et mes hommes de coin et je vois le personnel de l’UFC que j’ai vu chaque événement dans les coulisses depuis des années et des années, les fans qui me regardent depuis des années et des années, ces moments sont plus importants. Je serai motivé à vivre davantage ces moments, ces sentiments et tout ce qui va avec.

“C’est ce qui m’a amené ici. Respecter ces moments chaque jour. Ce sera un moment plus grand. [The belt] est juste un objet. “

C’est cette perspective qui a permis à Benavidez de se préparer à son combat ce week-end avec un esprit libre plutôt que de se concentrer uniquement sur le titre qui lui a échappé depuis si longtemps.

Selon Benavidez, il a déjà préparé un curriculum vitae remontant à plus d’une décennie qui définira sa carrière, et il refuse d’autoriser un titre UFC à définir l’ensemble de son œuvre.

“Les gens me posaient des questions sur mon héritage, et je leur répondais que mon héritage était ce que j’avais fait”, a déclaré Benavidez. “Vous ne pouvez pas le changer. C’est juste ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Celui-ci, je suis reconnaissant pour l’opportunité, et je suis excité mais c’est un bonus pour tout honnêtement. Je n’ai jamais eu besoin de ça. Tous les autres, j’en avais besoin. Celui-ci est incroyable. C’était presque une chose inattendue, même si je travaillais pour elle et la méritais. Vous ne vous attendez jamais à des choses comme ça.

“Il n’y a aucune attente. Parce que je mets tellement d’attentes sur les autres, et c’est ce qui se passe. Alors, qu’est-ce qui va arriver de pire? Le pire est déjà arrivé. Chaque chose s’est produite, il n’y a donc aucune attente. J’ai traversé cette partie. “

Ne vous y trompez pas, Benavidez reconnaît que gagner le titre signifiera beaucoup pour lui, mais c’est un sentiment bien différent maintenant que lorsqu’il a affronté Cruz en WEC ou affronté Johnson pour le premier titre de poids mouche à l’UFC.

Il aspire toujours à l’opportunité de devenir champion mais Benavidez a dépassé toute sa carrière autour de lui.,

“Je serai très reconnaissant à 100% de remporter le titre et j’espère que cela m’apportera beaucoup de choses différentes qui vont avec le titre et je l’apprécierai”, a déclaré Benavidez.

“Bien sûr, je ne veux jamais le perdre mais c’est un objet. Tout ne peut pas être lié à la ceinture. Lorsque vous appréciez quelque chose et que vous en êtes reconnaissant – comme aller travailler tous les jours ou simplement votre partenaire ou votre travail – vous le faites encore mieux parce que vous avez de la chance de le faire. “