Joseph Benavidez pense que «le coup de tête a changé» tout le combat contre Deiveson Figueiredo

Joseph Benavidez pense que le coup de tête dans son combat contre Deiveson Figueiredo est à l’origine de sa perte.

À l’UFC Norfolk, Benavidez se battait contre Figueiredo pour le titre de poids mouche vacant. Pourtant, le Brésilien a manqué de poids, laissant l’Américain le seul à pouvoir remporter le titre.

Dans le combat, Figueiredo a failli soumettre Benavidez dans le premier. Puis, au deuxième tour, les deux ont eu un coup de tête accidentel. Il a coupé l’Américain et juste après, il a été lâché par une grosse main droite et a terminé par le sol et la livre.

Après le combat, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il voulait réserver un match revanche et une partie de la raison est due au coup de tête. Pour Benavidez, il dit que le choc des têtes a changé tout le combat.

“100 pourcent. Si le coup de tête ne se produisait pas, je sens que je me mettais dans un bon rythme. J’ai évidemment gagné le premier tour, et je pense que ce n’était qu’une question de temps avant de continuer à atteindre mon rythme, de continuer à trouver plus de coups, de trouver encore plus de takedowns. Je veux dire, le gars était très élastique et fort au début », a déclaré Joseph Benavidez à Aaron Bronsteter de TSN. «Mais, le coup de tête a tout changé. Je ne savais pas où j’étais après le coup de tête.

“C’était une de ces choses qui vous a tellement secoué, je n’étais pas présent”, a-t-il poursuivi. «Je suis clairement allé tout droit en arrière, les mains baissées. Et je me suis frotté les yeux alors que le gars qui essayait de me finir était juste devant moi. Un combattant concentré et présent, cela ne serait pas arrivé. Littéralement, je ne savais pas vraiment ce qui s’était passé ni où j’étais.

«Alors oui, c’était 100% au début de la fin. Je ne savais pas où j’étais, cela l’a amené à m’essaimer et à me frapper, ce qui oui, pour lui, le combat n’a pas été arrêté, il a juste vu du sang », a conclu Benavidez. «Il m’a vu probablement visiblement secoué et a fait ce qu’il pensait qu’il ferait. Il ne savait peut-être même pas qu’il y avait un coup de tête non plus. Je suis sûr qu’il l’a fait, mais cela n’a pas été arrêté. Ouais, je veux dire que tout a changé. “

On ne sait pas si le même résultat se serait produit sans le coup de tête. Mais, nous serons en mesure de voir quand les deux matchs revanche plus tard cette année.

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.