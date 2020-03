Joseph Benavidez pense que «le coup de tête a été le coup de grâce», souhaite une revanche avec Deiveson Figueiredo

Joseph Benavidez n’est pas un gars qui croit au destin, mais il l’a ressenti dans les jours qui ont précédé son combat contre Deiveson Figueiredo le week-end dernier à l’UFC Norfolk.

Après un camp d’entraînement de premier ordre et une réduction de poids saine, le candidat au titre de poids mouche à deux reprises avait l’impression que la troisième fois était vraiment le charme alors qu’il se préparait à affronter le Brésilien pour couronner un nouveau champion dans le sillage de Henry Cejudo qui partait sa ceinture.

“Je ne suis pas un gars” censé être “”, a expliqué Benavidez en parlant à MMA Fighting. “Je vais faire tout ce que je peux et à la fin de la journée, je n’ai encore qu’une chance que cela se produise. Ce combat m’a fait croire aux choses.

«Je ne suis pas censé être un gars, mais je sentais que c’est ce que les gens doivent penser et ressentir quand ils disent des choses comme ça. Je ne pouvais pas être secoué toute la semaine de combat par quoi que ce soit. »

Même lorsque Figueiredo est venu en deux livres et demie au-dessus de la limite de poids pour un combat pour le titre de poids mouche, Benavidez n’a pas cligné des yeux quand est venu le temps d’accepter le défi.

Il a négocié une partie des honoraires de son adversaire, mais il n’a jamais été envisagé d’annuler le combat parce que Benavidez était absolument confiant qu’il allait gagner quels que soient les avantages que Figueiredo avait la nuit suivante.

“Cela ne m’a jamais traversé l’esprit”, a déclaré Benavidez. «Parce que j’étais tellement dans la zone. Quand on m’a dit qu’il ne faisait pas de poids, c’était essentiellement la même réaction que quelqu’un me disant qu’il avait fait du poids. J’ai hoché la tête comme si le combat était en cours. »

Au lendemain du combat, Benavidez peut réfléchir maintenant et voir à quel point il a probablement profité à Figueiredo d’arrêter son poids avant la limite de 125 livres, puis de commencer à réhydrater son corps. Au moment où ils ont mis les pieds dans la cage la nuit suivante, Benavidez est certain que Figueiredo avait un avantage de taille significatif.

“Les gens pensent que c’était trois livres”, a expliqué Benavidez. «Je pesais à 124,5 [pounds], il pesait 127,5. C’est ce que les gens ne réalisent pas. Ce n’est pas trois livres. Si vous perdez autant de poids, vous descendez d’un poids aussi drastique pour en arriver là.

«Lorsque vous êtes un professionnel et que vous faites du poids comme moi, j’étais le premier sur la balance. J’étais sous le poids du championnat. J’ai fait tout ce dont j’avais besoin. Meilleure réduction de poids de ma carrière. Ce sont des semaines et des semaines de discipline et d’être au bon poids. »

Comme si le manque de poids n’était pas assez grave, la catastrophe a alors frappé lorsque Benavidez a affronté la tête avec Figueiredo au milieu du deuxième tour.

Benavidez a été instable immédiatement lorsque le sang a commencé à couler sur le côté de son visage à la suite de la coupure qu’il avait subie du coup de tête accidentel. Ce n’était nullement intentionnel, mais Benavidez dit que dès que le crâne est arrivé, il a fini.

“Le coup de tête était la fin du combat”, a déclaré Benavidez. “Je ne suis pas sorti. La finition et la montée ressemblaient à une sorte de rediffusion. Je ne savais même pas que je me suis fait cogner la tête parce qu’à ce stade, vous êtes juste secoué. Vous en avez fini. C’était ça. C’est le mieux que je puisse dire.

“Vous voyez un TKO se produire et peut-être que c’est comme” que l’uppercut l’a secoué! “Et puis, fondamentalement, tout ce qu’il a à faire est de toucher une cible. C’était moi, mais cet uppercut était le coup de tête. »

De toute évidence, Benavidez ne prétend pas que la tête de Figueiredo l’a buté exprès, mais il était effectivement debout avant que cette dernière main droite ne mette fin au combat.

“Imaginez que quelqu’un vous claque la tête avec une boule de bowling”, a déclaré Benavidez. «D’une part, vous saignez, lorsque vous n’avez pas les moyens de savoir ce qui se passe et que vous voyez le sang jaillir. Je suis aussi sorti. J’ai la tête qui tourne. Vous vous faites frapper à la tête avec la boule de bowling, vous saignez et ils ont mis un mec à deux pieds devant vous et vous ont dit de partir. C’est comme ça.

«J’ai pris ses meilleurs clichés tout ce temps. Même avec ce dernier coup quand il était à trois pieds de distance. Il ne m’a pas renvoyé. J’étais déjà assommé par un coup de tête et je suis descendu. Le coup de tête a été le coup de grâce. »

Dans les jours qui ont suivi la défaite par élimination directe, Benavidez a réfléchi à ce qui s’est mal passé cette nuit-là et il est difficile de ne pas laisser le moment le submerger.

Trois pertes consécutives d’opportunités de titre pèseraient sur tout le monde, mais compte tenu de toutes les circonstances entourant le combat, Benavidez admet que ses émotions sont en surcharge depuis.

“La déception est constante”, a déclaré Benavidez. «Vous pensez à l’opportunité que vous avez eue, à ce qui aurait pu être et à ce qui aurait dû être, à ce pour quoi vous avez travaillé et à la maturité du moment et à la fin.

“Vous avez ces moments d’incrédulité où vous savez que vous faites face à cette déception, mais vous vous levez toujours et criez des obscénités sans raison parce que vous pensez à des choses spécifiques qui se sont produites et vous ne pouvez toujours pas les changer.”

La déception laisse finalement place à la frustration, mais Benavidez a fait de son mieux pour tout mettre en perspective depuis la fin de la soirée de samedi.

«La frustration, oui, est à un niveau record, mais pour moi, la vie est tellement plus grande qu’un combat. L’amour est tellement plus grand qu’un combat. Tout ça », a déclaré Benavidez. “C’est un fait. Parfois, il faut juste plus de temps pour éliminer progressivement la déception d’une chose. Cela finit par devenir apparent mais le lendemain, c’est vraiment difficile de voir que j’ai de la chance d’être en vie. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit ceci ou cela, tout le monde a des problèmes.

«Être en vie et avoir de l’amour éliminera au moins un peu ces problèmes. C’est au point de les dissoudre maintenant. À la fin de la journée, vous devez avoir une perspective sur les choses. J’ai choisi de faire ça et ça craint parce que j’ai travaillé si dur pour ça évidemment et je pensais que je le méritais mais c’est juste une déception en moi-même. “

Il est difficile de regarder une médaille d’argent avec ce résultat, mais Benavidez a déjà entendu des rumeurs selon lesquelles l’UFC cherchait à réserver une revanche immédiate avec Figueiredo dans un proche avenir avec le titre de poids mouche sur la ligne.

Parce que Figueiredo a manqué de poids, il n’était pas éligible à ramener la ceinture à la maison même après avoir remporté la victoire, le titre reste donc vacant. Ajoutez à cela, Benavidez croit vraiment que le choc accidentel des têtes a conduit à l’élimination beaucoup plus que le pouvoir de frappe de Figueiredo et il est prêt à régler leur entreprise inachevée.

“C’est à 100% quelque chose qui m’intéresse”, a déclaré Benavidez. «Tout le monde le sait et c’est ce que tout le monde recherche. Ce sont des opportunités tout au long de ma carrière et certains soirs, j’ai acquis de la grandeur, mais ce sont les opportunités que je recherche. J’ai travaillé pour ça. Maintenant, on me le présente à nouveau. Qu’est ce que je vais faire? Bien sûr [I’m going to take it].

«Je veux aller chercher un titre. Je pensais que Dana [White], les patrons, les entremetteurs, ils ont tous vu ce que j’ai vu. Le gars n’a pas pris de poids. Il était déjà biaisé depuis le début, puis le cul de tête flippant se produit. Je pense que cela mérite plus que certains [title fights] qui se produisent, même dans un proche avenir. Oui, bien sûr, je le veux. Je ne me sens pas comme si on me donnait une secousse équitable. “

Mis à part tout le reste, Benavidez a peut-être échoué dans le résultat, mais cela ne le dissuadera pas d’essayer à nouveau lors d’un match revanche avec Figueiredo.

Ses objectifs restent les mêmes et aucune perte ne changera cela.

“Pour moi, bien sûr, je veux un match revanche effrayant”, a déclaré Benavidez. “Je n’ai pas peur. Je n’ai pas peur de f * cking la grandeur. Je n’ai pas peur de l’échec. Je n’ai peur de rien de tout cela. J’ai la chance de pouvoir le faire.

«Certaines personnes poursuivent toute leur carrière et ne se battent jamais pour un titre mondial. Tu penses que j’ai peur d’y aller pour la quatrième fois? Cinquième? Non, c’est le but. Je me battrai pour un titre mondial à chaque fois si je suis si bon et je suis là. “