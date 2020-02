Joseph Benavidez pense que l’UFC devrait changer cela

JosEph Benavidez est sur le point de s’affronter avec Deiveson Figueiredo pour le championnat du monde des poids mouches le 29 février à l’UFC Norfolk. En raison de son expérience, de sa séquence de trois victoires et du plus grand succès de la division jusqu’à présent, “Joey Two Times” sera l’un des favoris du match. Mais il ne faut pas sous-estimer le “Deus Da Guerra”.

Sur le chemin du combat, Benavidez a récemment accordé une interview au MMA Tonight pour le promouvoir. Mais il a également eu l’occasion de donner son avis sur d’autres questions, telles que le champion contre les combats de champion qu’au fil des ans, on les voit de plus en plus UFC.

«Henry Cejudo ne m’a jamais mentionné dans ses interviews, ni à la division poids mouche. L’entreprise a fait ce qu’il fallait, cela semble incroyable. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre avec eux. Je pense qu’ils devraient changer cela de champion en combat de champion. Parce que deux divisions jalonnent juste pour qu’une seule personne ait toute la gloire une nuit“.

Nous allons maintenant voir ce qui se passe avec Benavidez et Figueiredo, selon qui remportera le titre dans un peu plus d’une semaine. Nous verrons si qui est le champion s’occupe de sa division ou cherche un deuxième championnat.

Le problème avec la division poids mouche est qu’elle est la moins attractive. Voilà pourquoi il n’y a pas longtemps, nous parlions pourrait être fermé. Pour cela Demetrious Johnson Il n’a jamais été aussi bien considéré qu’il le devrait.

Lecteurs, Joseph Benavidez c. Deiveson Figueiredo, lequel gagnera-t-il?