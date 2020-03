Joseph Benavidez publie une déclaration suite à la perte de l’UFC Norfolk TKO

Pour Joseph Benavidez, la lutte se poursuivra.

Benavidez n’a pas réussi son troisième tir à l’or de l’UFC samedi soir à Norfolk, en Virginie, s’inclinant contre Deiveson Figueiredo à 1:54 de la manche 2 (regardez l’arrivée ici). Après le combat, un «Joe Jitsu» découragé a été interviewé par Michael Bisping dans la cage et l’homme, il semblait vaincu dans tous les sens du terme.

“J’ai l’impression que ce n’est pas réel en ce moment, mais je suis dans un cauchemar effrayant”, a déclaré Benavidez. “J’ai eu beaucoup de visions de vous parler après et beaucoup de choses qui allaient arriver et qui ne se sont pas produites.” Sh * t man, la vie est dure comme ça. Tout le monde traverse des hauts et des bas partout. C’est à moi. Il est exposé. Euh … la chance d’être en vie, je suppose? Mais j’ai travaillé mon cul pour ça et ça ne s’est pas bien passé. Merci aux gars d’être venus, cependant. »

C’est toujours bien de terminer l’événement sur une note positive, n’est-ce pas?

Eh bien, heureusement, Benavidez semble plus positif le lendemain de l’événement. Le concurrent des poids mouches s’est rendu sur Instagram pour publier des paroles d’OutKast qui impliquent que sa quête d’or n’est pas terminée.

Nous avons parcouru un long chemin comme ces cigarettes à cul mince de Virginie », disent les paroles de« Elevator ». “Cela ne va pas s’arrêter, alors nous allons juste continuer.”

L’épouse de Joe et l’ancre de l’UFC, Megan Olivi, ont également eu une nuit difficile à regarder son mari perdre de façon brutale.

Mais cela ne change pas du tout l’amour.

Toujours la femme la plus fière ❤️

– Megan Olivi (@MeganOlivi) 1 mars 2020

Nous ressentons à peu près la même chose à propos de «Joe B-Wan Kenobi», notre «Beefcake», «The Joe Jitsu Practitioner». Voici en espérant qu’il remonte en position pour un autre titre décroché sur la route. Jusque-là, la porte sera assez effrayante pour quiconque espère capturer de l’or poids mouche.