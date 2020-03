Joseph Benavidez réagit suite à la perte “cauchemardesque” de Deiveson Figueiredo

Le vedette des poids mouches, Joseph Benavidez, a reçu sa troisième médaille d’or à 125 livres ce soir quand il s’est affronté avec Deiveson Figueiredo à l’UFC Norfolk.

«Joe-Jitsu» était le seul homme éligible à remporter le titre de champion du monde des poids mouches vacants, ceci après que Figueiredo a manqué la limite de poids pour le combat de 2,5 livres vendredi.

Malheureusement pour Benavidez et ses fans ce soir, la tête d’affiche de l’UFC n’a pas fait son chemin. «Joe Jitsu» a pu échapper à une tentative de brassard précoce de Figueiredo au premier tour, puis a semblé inverser la tendance avant de se laisser tomber à la toute fin du tour.

Au deuxième tour, les deux hommes sont sortis agressivement, ce qui a finalement provoqué des heurts de tête entre les combattants. Peu de temps après cette collision, Deiveson Figueiredo trouverait une maison pour une belle main droite droite qui a envoyé Joseph Benavidez s’écraser sur la toile (voir cela ici). À partir de là, un seul coup de poing au marteau était nécessaire pour inciter l’arbitre à intervenir avec merci et à arrêter le combat.

Après sa troisième tentative infructueuse d’or à la mouche UFC, Joseph Benavidez, découragé, a parlé à Michael Bisping dans son interview après le combat.

“J’ai juste l’impression que ce n’est pas réel en ce moment. Mais c’est comme un cauchemar effrayant. J’ai eu beaucoup de visions qui vous ont parlé après (le combat) et de beaucoup de choses qui allaient se produire, mais ce n’est pas le cas. Je veux dire que la vie de l’homme est difficile. Je sais que tout le monde traverse des hauts et des bas partout. C’est à moi. Elle est exposée. J’ai la chance d’être en vie, je suppose », a déclaré Benavidez en riant. “Mais, j’ai travaillé mon cul pour ça et ça ne s’est pas bien passé. Merci à vous tous d’être venus. »

La défaite a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives pour Joseph Benavidez, qui chute désormais à 28-6 au total en tant que professionnel.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29 février 2020