Joseph Benavidez reconnaît n’avoir aucune ambition de remporter la ceinture des poids mouches: “Ce n’est qu’un objet”

L’Américain Joseph Benavidez aura l’opportunité d’être couronné nouveau champion poids mouche de UFC, quand vous essayez de conquérir la ceinture vacante de Henry Cejudo, où il fera face Deiverson Figueiredo à l’UFC Norfolk.

En dépit d’être un combat important, Joseph Il a dit que la ceinture n’était pas une ambition dans sa carrière. Ces déclarations ont été faites lors d’un entretien avec MMA Fighting

«Pour moi, la meilleure partie est de gagner et d’embrasser ma femme plus tard. Voilà le moment. Vous pouvez conquérir les choses, mais les moments sont tout. C’est plus important que tout. Embrassez mon entraîneur, voyez mes fans qui me suivent depuis des années. Je suis plus motivé à vivre des moments comme ceux-là » Dit Joseph.

L’Américain a également déclaré que la ceinture n’est pas importante pour gagner. Pour Benavidez, La ceinture ne passe pas d’être un élément d’ornement.

“La ceinture n’est qu’un objet”dit l’Américain.

Benavidez Il a remporté le droit de se battre pour la ceinture après avoir remporté une série de trois victoires consécutives. Dans son dernier combat, le KO pour Jussier Formigadans UFC Minneapolis.

Dans ce combat Samedi, Joseph aura son deuxième combat pour la ceinture de poids mouche de UFC Il a déjà eu une première tentative de 2013quand il a fait face Demetrious Johnson sur le stellaire de UFC sur Fox 9perdre pour KO au premier tour.