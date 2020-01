Joseph Benavidez s’attend à un combat passionnant à l’UFC Norfolk

Avec suffisamment d’expérience en MMA et dans la meilleure phase de course, l’Américain Joseph Benavidez est sur le point d’essayer, pour la troisième fois, le rêve de couronner champion UFC Avec combat confirmé avant Deiveson Figueiredo, à l’UFC Norfolk. Le combattant attend un combat difficile contre le Brésilien, mais, Il est sûr qu’il va gagner maintenant.

Dans une interview avec Combat, Benavidez Il a parlé de ses attentes pour le combat.

«Ce sera un combat passionnant. Ça va être un combat difficile contre un adversaire coriace. À ce moment de ma carrière, tout ce qui compte c’est de gagner chaque seconde. Maintenant, je me prépare. Je vois des millions de routes dans ma tête, mais la seule façon dont je pense est de gagner et de conquérir la ceinture », dit l’Américain.

La lutte entre Benavidez et Figueiredo a été confirmé après UFC Il a enlevé sa ceinture Henry Cejudo. Champion de deux divisions de l’organisation, l’Américain a dû laissez une de vos ceintures pour ne pas interrompre une des divisions.

Beaucoup s’attendaient à ce que Cejudo fera face Benavidezcar c’est une des défaites de “Triple C”, c’était dans une bagarre avec Joseph, en 2016. Henry, de son côté, il a choisi de continuer en tant que champion poids coq, où il considère Vous aurez plus d’occasions de faire de grands combats.

Voir le champion actuel quitter la ceinture ne contrarie pas l’objectif de Benavidez pour obtenir une victoire sur un ancien rival. Par le contraire, Joseph dit que le combat pourrait toujours avoir lieu, au cas où Cejudo Que vous ne réussissez pas votre première défense de ceinture, ce qui devrait arriver cette année.

«Il est le champion des poids des coqs, mais l’entreprise est que dans les poids à la mouche, il avait déjà gagné. Je voulais avoir l’opportunité de me battre pour la ceinture, et il a quitté la catégorie. J’ai vaincu Cejudo et il a décidé de ne pas venger cette défaite. La seule façon que cela se produise. S’il n’a plus de ceinture, s’il perd la ceinture de poids, il peut revenir et être ma première défense de ceinture, nous pouvons le faire. »conclut-il.